https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003994514.html

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2025

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Российские войска сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта и уничтожили склад боеприпасов, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:49:00+03:00

2025-03-10T06:49:00+03:00

2025-03-10T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Российские войска сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта и уничтожили склад боеприпасов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска сорвали ротацию противника на ореховском направлении. Также в результате точных ударов нашей армии уничтожен склад ВСУ с боеприпасами и две единицы тяжелой техники", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность