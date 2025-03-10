https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003994514.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта и уничтожили склад боеприпасов, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:49:00+03:00
2025-03-10T06:49:00+03:00
2025-03-10T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Российские войска сорвали ротацию ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта и уничтожили склад боеприпасов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска сорвали ротацию противника на ореховском направлении. Также в результате точных ударов нашей армии уничтожен склад ВСУ с боеприпасами и две единицы тяжелой техники", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: российские войска сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении