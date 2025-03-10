В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева
Лебедев сообщил об ударе по объекту с военными ВСУ в пригороде Николаева
© Минобороны РоссииШтурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Объект с военными под Николаевом попал под обстрел, погибли десятки боевиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам собеседника агентства, это произошло в северном пригороде Николаева в районе села Баловное. Всего зафиксировали пять ударов.
"По имеющимся данным, 13 военных получили ранения, более тридцати человек погибли", — заявил Лебедев.
Он добавил, что среди них не менее половины — иностранцы.
Координатор пророссийского подполья также уточнил, что рядом с объектом расположен городской аэропорт, где проходят обучение пилоты ВСУ.
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"Также известно, что в самом Баловном и соседней Константиновке производят БПЛА и ремонтируют технику", — заключил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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