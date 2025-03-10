https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003993066.html

В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева

В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева - РИА Новости, 10.03.2025

В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева

Объект с военными под Николаевом попал под обстрел, погибли десятки боевиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:31:00+03:00

2025-03-10T06:31:00+03:00

2025-03-10T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Объект с военными под Николаевом попал под обстрел, погибли десятки боевиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам собеседника агентства, это произошло в северном пригороде Николаева в районе села Баловное. Всего зафиксировали пять ударов."По имеющимся данным, 13 военных получили ранения, более тридцати человек погибли", — заявил Лебедев.Он добавил, что среди них не менее половины — иностранцы.Координатор пророссийского подполья также уточнил, что рядом с объектом расположен городской аэропорт, где проходят обучение пилоты ВСУ."Также известно, что в самом Баловном и соседней Константиновке производят БПЛА и ремонтируют технику", — заключил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250307/podpole-2003540107.html

https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина