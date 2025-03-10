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В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева - РИА Новости, 10.03.2025
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06:31 10.03.2025 (обновлено: 08:57 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003993066.html
В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева
В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева - РИА Новости, 10.03.2025
В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева
Объект с военными под Николаевом попал под обстрел, погибли десятки боевиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:31:00+03:00
2025-03-10T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Объект с военными под Николаевом попал под обстрел, погибли десятки боевиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам собеседника агентства, это произошло в северном пригороде Николаева в районе села Баловное. Всего зафиксировали пять ударов."По имеющимся данным, 13 военных получили ранения, более тридцати человек погибли", — заявил Лебедев.Он добавил, что среди них не менее половины — иностранцы.Координатор пророссийского подполья также уточнил, что рядом с объектом расположен городской аэропорт, где проходят обучение пилоты ВСУ."Также известно, что в самом Баловном и соседней Константиновке производят БПЛА и ремонтируют технику", — заключил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250307/podpole-2003540107.html
https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html
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николаев (украина), в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина
В подполье сообщили об ударе по объекту в пригороде Николаева

Лебедев сообщил об ударе по объекту с военными ВСУ в пригороде Николаева

© Минобороны РоссииШтурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Минобороны России
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Объект с военными под Николаевом попал под обстрел, погибли десятки боевиков, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам собеседника агентства, это произошло в северном пригороде Николаева в районе села Баловное. Всего зафиксировали пять ударов.
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"По имеющимся данным, 13 военных получили ранения, более тридцати человек погибли", — заявил Лебедев.
Он добавил, что среди них не менее половины — иностранцы.
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Координатор пророссийского подполья также уточнил, что рядом с объектом расположен городской аэропорт, где проходят обучение пилоты ВСУ.
«
"Также известно, что в самом Баловном и соседней Константиновке производят БПЛА и ремонтируют технику", — заключил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)В миреВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраина
 
 
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