https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003992146.html
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ
В ДНР сорвали 223 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, об этом сообщили в штабе РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:12:00+03:00
2025-03-10T06:12:00+03:00
2025-03-10T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 223 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, об этом сообщили в штабе обороны ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ
В ДНР за неделю сорвали 223 атаки дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре