https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003992146.html

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак дронов ВСУ

В ДНР сорвали 223 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, об этом сообщили в штабе РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:12:00+03:00

2025-03-10T06:12:00+03:00

2025-03-10T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 223 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, об этом сообщили в штабе обороны ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность