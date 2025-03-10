https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003988944.html

Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 10.03.2025

Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:10:00+03:00

2025-03-10T05:10:00+03:00

2025-03-10T05:10:00+03:00

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ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил танк и скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении СВО", - заявили в МО РФ. Военное ведомство сообщает, что маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения был выявлен при помощи воздушной разведки. Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные цели. Утром расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. "Расчет выполнил серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела вражеский танк был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта. Стрельба велась на дистанции более 18 километров", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность