https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003988944.html
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 10.03.2025
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:10:00+03:00
2025-03-10T05:10:00+03:00
2025-03-10T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_c679e2e08dafc76799ff6ab67d1f3d20.jpg
ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил танк и скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении СВО", - заявили в МО РФ. Военное ведомство сообщает, что маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения был выявлен при помощи воздушной разведки. Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные цели. Утром расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. "Расчет выполнил серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела вражеский танк был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта. Стрельба велась на дистанции более 18 километров", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfd10357215b74557fb3a562b6c1b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллерия Центра уничтожила танк и пехоту ВСУ на Красноармейском направлении