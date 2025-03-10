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Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 10.03.2025
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05:10 10.03.2025
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Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 10.03.2025
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:10:00+03:00
2025-03-10T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил танк и скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении СВО", - заявили в МО РФ. Военное ведомство сообщает, что маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения был выявлен при помощи воздушной разведки. Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные цели. Утром расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. "Расчет выполнил серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела вражеский танк был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта. Стрельба велась на дистанции более 18 километров", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия "Центра" уничтожила пехоту ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерия Центра уничтожила танк и пехоту ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. Артиллерия "Центра" уничтожила танк и пехоту ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил танк и скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении СВО", - заявили в МО РФ.
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Вчера, 08:00
Военное ведомство сообщает, что маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения был выявлен при помощи воздушной разведки. Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные цели. Утром расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги.
"Расчет выполнил серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела вражеский танк был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта. Стрельба велась на дистанции более 18 километров", - сообщили в МО РФ.
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