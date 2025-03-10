https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003988460.html
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:02:00+03:00
2025-03-10T05:02:00+03:00
2025-03-10T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962498895_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_2bb785323685d5a97d5596761df5e318.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", — говорится в заявлении. Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета. По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков. За последние сутки Украина лишилась свыше 350 военнослужащих, шестеро при этом сдались в плен.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962498895_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_5f7361fcc2bec0f5f37b1be00d5592c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области