https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003988460.html

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:02:00+03:00

2025-03-10T05:02:00+03:00

2025-03-10T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962498895_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_2bb785323685d5a97d5596761df5e318.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", — говорится в заявлении. Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета. По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков. За последние сутки Украина лишилась свыше 350 военнослужащих, шестеро при этом сдались в плен.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность