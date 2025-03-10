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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 10.03.2025 (обновлено: 06:22 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003988460.html
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:02:00+03:00
2025-03-10T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", — говорится в заявлении. Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета. По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков. За последние сутки Украина лишилась свыше 350 военнослужащих, шестеро при этом сдались в плен.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииЭкипаж боевого вертолета Ка-52М
Экипаж боевого вертолета Ка-52М - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Минобороны России
Экипаж боевого вертолета Ка-52М. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков. За последние сутки Украина лишилась свыше 350 военнослужащих, шестеро при этом сдались в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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