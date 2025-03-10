Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов
Путин поручил обеспечить приобретение одежды для ветеранов СВО с инвалидностью
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечить необходимые изменения в законодательстве для приобретения специальной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Правительству Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": обеспечить при необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды, максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан, в рамках полномочий государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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