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Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов - РИА Новости, 10.03.2025
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11:17 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/spetsodezhda-2004041100.html
Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов
Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечить необходимые изменения в законодательстве для приобретения РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:17:00+03:00
2025-03-10T11:17:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечить необходимые изменения в законодательстве для приобретения специальной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": обеспечить при необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды, максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан, в рамках полномочий государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов

Путин поручил обеспечить приобретение одежды для ветеранов СВО с инвалидностью

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечить необходимые изменения в законодательстве для приобретения специальной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Правительству Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": обеспечить при необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды, максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан, в рамках полномочий государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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