https://ria.ru/20250310/spetsodezhda-2004041100.html

Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов

Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил обеспечить приобретение спецодежды для ветеранов-инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечить необходимые изменения в законодательстве для приобретения РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:17:00+03:00

2025-03-10T11:17:00+03:00

2025-03-10T11:17:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечить необходимые изменения в законодательстве для приобретения специальной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": обеспечить при необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды, максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан, в рамках полномочий государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

https://ria.ru/20241030/putin-1980989202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин