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Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет
Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет - РИА Новости, 10.03.2025
Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет
Президент России Владимир Путин включил глав Счетной палаты и Верховного суда РФ Бориса Ковальчука и Ирину Подносову в президиум совета по противодействию... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:38:00+03:00
2025-03-10T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил глав Счетной палаты и Верховного суда РФ Бориса Ковальчука и Ирину Подносову в президиум совета по противодействию коррупции, следует из указа, подписанного главой государства. В состав совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого совета, согласно тексту указа, включены ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, глава Счетной палаты Борис Ковальчук, глава Верховного суда РФ Ирина Подносова и директор Евразийского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина.
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политика, россия, борис ковальчук, ирина подносова, владимир путин, мгюу имени о.е. кутафина, мгимо
Политика, Россия, Борис Ковальчук, Ирина Подносова, Владимир Путин, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, МГИМО
Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет
Путин включил Ковальчука и Подносову в президиум совета по борьбе с коррупцией