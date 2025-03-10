https://ria.ru/20250310/sovet-2004174999.html

Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет

Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет - РИА Новости, 10.03.2025

Путин включил глав Счетной палаты и ВС России в антикоррупционный совет

Президент России Владимир Путин включил глав Счетной палаты и Верховного суда РФ Бориса Ковальчука и Ирину Подносову в президиум совета по противодействию... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:38:00+03:00

2025-03-10T19:38:00+03:00

2025-03-10T19:43:00+03:00

политика

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борис ковальчук

ирина подносова

владимир путин

мгюу имени о.е. кутафина

мгимо

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил глав Счетной палаты и Верховного суда РФ Бориса Ковальчука и Ирину Подносову в президиум совета по противодействию коррупции, следует из указа, подписанного главой государства. В состав совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого совета, согласно тексту указа, включены ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, глава Счетной палаты Борис Ковальчук, глава Верховного суда РФ Ирина Подносова и директор Евразийского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина.

https://ria.ru/20250310/putin-2004165190.html

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политика, россия, борис ковальчук, ирина подносова, владимир путин, мгюу имени о.е. кутафина, мгимо