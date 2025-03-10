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В Томской области такса до смерти искусала младенца - РИА Новости, 10.03.2025
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16:27 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/sobaka-2004136504.html
В Томской области такса до смерти искусала младенца
В Томской области такса до смерти искусала младенца - РИА Новости, 10.03.2025
В Томской области такса до смерти искусала младенца
Новорожденная девочка погибла в Северске Томской области от укусов домашней таксы, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:27:00+03:00
2025-03-10T16:27:00+03:00
происшествия
россия
северск
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 10 мар - РИА Новости. Новорожденная девочка погибла в Северске Томской области от укусов домашней таксы, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ. "По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, в ночное время 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому в городе Северске домашняя собака породы такса "произвела укусы спящей в кроватке малолетней девочки 2025 года рождения". "Впоследствии тело ребенка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами", - сообщили в управлении. Следователи СК России устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему.
https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001921152.html
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россия
северск
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происшествия, россия, северск, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Северск, Томская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томской области такса до смерти искусала младенца

В Томской области домашняя такса до смерти искусала новорожденную девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 10 мар - РИА Новости. Новорожденная девочка погибла в Северске Томской области от укусов домашней таксы, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ.
"По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, в ночное время 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому в городе Северске домашняя собака породы такса "произвела укусы спящей в кроватке малолетней девочки 2025 года рождения".
"Впоследствии тело ребенка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами", - сообщили в управлении.
Следователи СК России устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему.
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ПроисшествияРоссияСеверскТомская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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