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В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних - РИА Новости, 10.03.2025
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06:59 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/sobaka-2003995592.html
В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних
В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних - РИА Новости, 10.03.2025
В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних
Собака набросилась на троих несовершеннолетних в Тверской области, проводится проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:59:00+03:00
2025-03-10T06:59:00+03:00
происшествия
россия
редкино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Собака набросилась на троих несовершеннолетних в Тверской области, проводится проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. В СМИ и соцсетях сообщается, что в населенном пункте Редкино Тверской области собака охотничьей породы набросилась на троих несовершеннолетних. "По данному факту следственными органами СК России по Тверской области зарегистрирована процессуальная проверка. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову Альберту Андреевичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250308/sobaki-2003791041.html
россия
редкино
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происшествия, россия, редкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Редкино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних

В Редкино в Тверской области собака набросилась на троих несовершеннолетних

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Собака набросилась на троих несовершеннолетних в Тверской области, проводится проверка, сообщает СК России в Telegram-канале.
В СМИ и соцсетях сообщается, что в населенном пункте Редкино Тверской области собака охотничьей породы набросилась на троих несовершеннолетних.
"По данному факту следственными органами СК России по Тверской области зарегистрирована процессуальная проверка. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову Альберту Андреевичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияРедкиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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