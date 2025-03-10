https://ria.ru/20250310/smi-2004112809.html

РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ

РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ

Часть сайтов курских СМИ не открываются или открываются с задержками из-за DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:05:00+03:00

2025-03-10T15:05:00+03:00

2025-03-10T15:06:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

курская область

медиа - общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Часть сайтов курских СМИ не открываются или открываются с задержками из-за DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Там добавили, что с плохой работой столкнулись именно сайты, размещенные на зарубежном хостинге. "Подтверждаем, что часть сайтов курских СМИ не открывается или открывается с задержками из-за DDoS-атаки. Например, сайты kpravda.ru и 46tv.ru, которые размещены на зарубежном хостинге Cloudflare", - сообщили в ведомстве. Там пояснили, что для сайтов, использующих российские хостинги, применена дополнительная защита с помощью созданной Роскомнадзором Национальной системы противодействия DDoS-атакам. Также проводится взаимодействие с организациями, обеспечивающими защиту сайтов от атак, и владельцами сайтов. Ведомство рекомендует владельцам сайтов использовать российские хостинги.

https://ria.ru/20250221/cloudflare-2000820937.html

курская область

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), курская область, медиа - общество