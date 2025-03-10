https://ria.ru/20250310/smi-2004112809.html
РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ
РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ
Часть сайтов курских СМИ не открываются или открываются с задержками из-за DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:05:00+03:00
2025-03-10T15:05:00+03:00
2025-03-10T15:06:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
курская область
медиа - общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Часть сайтов курских СМИ не открываются или открываются с задержками из-за DDoS-атаки, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Там добавили, что с плохой работой столкнулись именно сайты, размещенные на зарубежном хостинге. "Подтверждаем, что часть сайтов курских СМИ не открывается или открывается с задержками из-за DDoS-атаки. Например, сайты kpravda.ru и 46tv.ru, которые размещены на зарубежном хостинге Cloudflare", - сообщили в ведомстве. Там пояснили, что для сайтов, использующих российские хостинги, применена дополнительная защита с помощью созданной Роскомнадзором Национальной системы противодействия DDoS-атакам. Также проводится взаимодействие с организациями, обеспечивающими защиту сайтов от атак, и владельцами сайтов. Ведомство рекомендует владельцам сайтов использовать российские хостинги.
https://ria.ru/20250221/cloudflare-2000820937.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), курская область, медиа - общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Курская область, Медиа - Общество
РКН сообщил о проблемах с работой сайтов курских СМИ
Роскомнадзор: часть сайтов курских СМИ не открываются из-за DDoS-атаки