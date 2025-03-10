https://ria.ru/20250310/slavjansk-2003991973.html

Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске

Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске - РИА Новости, 10.03.2025

Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске

Колумбийские наемники приехали в Славянск на "сафари" и были экипированы лучше украинцев, но первыми бежали с поля боя после активизации боевых действий,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:06:00+03:00

2025-03-10T06:06:00+03:00

2025-03-10T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

славянск

колумбия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Колумбийские наемники приехали в Славянск на "сафари" и были экипированы лучше украинцев, но первыми бежали с поля боя после активизации боевых действий, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Махатенко. "В Славянске видела колумбийцев. Отряд Колумбия ... Сафари. Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки так уверенно ... управляют этим всем. То есть они приехали как хозяева. Они всей этой ситуацией управляют, можно так сказать ... Буквально где-то май (2024 года)", – рассказала РИА Новости беженка Елена. По словам Елены, наемники были отлично экипированы, гораздо лучше украинских солдат, однако местные жители не видели их после начала боевых действий. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html

https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

славянск, колумбия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия