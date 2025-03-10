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Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/slavjansk-2003991973.html
Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске
Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске - РИА Новости, 10.03.2025
Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске
Колумбийские наемники приехали в Славянск на "сафари" и были экипированы лучше украинцев, но первыми бежали с поля боя после активизации боевых действий,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:06:00+03:00
2025-03-10T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
колумбия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Колумбийские наемники приехали в Славянск на "сафари" и были экипированы лучше украинцев, но первыми бежали с поля боя после активизации боевых действий, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Махатенко. "В Славянске видела колумбийцев. Отряд Колумбия ... Сафари. Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки так уверенно ... управляют этим всем. То есть они приехали как хозяева. Они всей этой ситуацией управляют, можно так сказать ... Буквально где-то май (2024 года)", – рассказала РИА Новости беженка Елена. По словам Елены, наемники были отлично экипированы, гораздо лучше украинских солдат, однако местные жители не видели их после начала боевых действий. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html
https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html
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славянск, колумбия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Колумбия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Беженка рассказала о колумбийских наемниках приехали в Славянске

Беженка Махатенко: наемники из Колумбии приехали в Славянск на сафари

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВъезд в город Славянск
Въезд в город Славянск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Колумбийские наемники приехали в Славянск на "сафари" и были экипированы лучше украинцев, но первыми бежали с поля боя после активизации боевых действий, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Махатенко.
Славянске видела колумбийцев. Отряд Колумбия ... Сафари. Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки так уверенно ... управляют этим всем. То есть они приехали как хозяева. Они всей этой ситуацией управляют, можно так сказать ... Буквально где-то май (2024 года)", – рассказала РИА Новости беженка Елена.
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По словам Елены, наемники были отлично экипированы, гораздо лучше украинских солдат, однако местные жители не видели их после начала боевых действий.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянскКолумбияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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