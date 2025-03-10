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Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
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19:42 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/siriya-2004175486.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии
Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии
Генеральный секретарь ООН Анотниу Гутерреш встревожен эскалацией насилия в Сирии, призывает "все стороны" защищать гражданских, сообщил его представитель Стефан РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:42:00+03:00
2025-03-10T19:42:00+03:00
в мире
сирия
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ООН, 10 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Анотниу Гутерреш встревожен эскалацией насилия в Сирии, призывает "все стороны" защищать гражданских, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь встревожен эскалацией насилия в прибрежных районах Сирии", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Гутерреш также призывает "все стороны" защитить гражданское население и прекратить подстрекательскую риторику и действия, добавил его представитель. Кроме того, генсек Всемирной Организации убежден, что кровопролитие в Сирии должно быть "немедленно прекращено", а виновные - понести ответственность, отметил Дюжаррик.
https://ria.ru/20250310/oon-2004173530.html
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в мире, сирия, стефан дюжаррик, оон
В мире, Сирия, Стефан Дюжаррик, ООН
Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии

Генсек ООН Гутерреш призвал все стороны защищать гражданских в Сирии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 10 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Анотниу Гутерреш встревожен эскалацией насилия в Сирии, призывает "все стороны" защищать гражданских, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
«
"Генеральный секретарь встревожен эскалацией насилия в прибрежных районах Сирии", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Гутерреш также призывает "все стороны" защитить гражданское население и прекратить подстрекательскую риторику и действия, добавил его представитель.
Кроме того, генсек Всемирной Организации убежден, что кровопролитие в Сирии должно быть "немедленно прекращено", а виновные - понести ответственность, отметил Дюжаррик.
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