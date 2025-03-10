https://ria.ru/20250310/sirija-2004094848.html

В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля

В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 10.03.2025

В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что в Сирии находятся тысячи боевиков палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые хотят... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:17:00+03:00

2025-03-10T14:17:00+03:00

2025-03-10T14:17:00+03:00

в мире

сирия

израиль

голанские высоты

биньямин нетаньяху

ксавье беттель

хамас

исламский джихад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что в Сирии находятся тысячи боевиков палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые хотят создать еще один фронт войны против еврейского государства. "Мы стремимся не допустить, чтобы на нашей границе не произошло то, что мы видели в Сирии в эти выходные. Мы полны решимости не допустить повторения 7 октября на любом фронте. Мы не допустим формирования джихадистской угрозы на нашей границе с Сирией. В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые хотят поджечь нашу границу и создать еще один фронт против Израиля", - заявил Саар на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250310/ssha-2003981602.html

https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html

сирия

израиль

голанские высоты

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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, ксавье беттель, хамас, исламский джихад, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году