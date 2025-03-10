Рейтинг@Mail.ru
В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/sirija-2004094848.html
В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля
В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 10.03.2025
В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля
Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что в Сирии находятся тысячи боевиков палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые хотят... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:17:00+03:00
2025-03-10T14:17:00+03:00
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
биньямин нетаньяху
ксавье беттель
хамас
исламский джихад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что в Сирии находятся тысячи боевиков палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые хотят создать еще один фронт войны против еврейского государства. "Мы стремимся не допустить, чтобы на нашей границе не произошло то, что мы видели в Сирии в эти выходные. Мы полны решимости не допустить повторения 7 октября на любом фронте. Мы не допустим формирования джихадистской угрозы на нашей границе с Сирией. В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые хотят поджечь нашу границу и создать еще один фронт против Израиля", - заявил Саар на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
https://ria.ru/20250310/ssha-2003981602.html
https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html
сирия
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, ксавье беттель, хамас, исламский джихад, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Ксавье Беттель, ХАМАС, Исламский джихад, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в МИД Израиля

Глава МИД Израиля Саар: на границе с Сирией находятся тысячи боевиков ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что в Сирии находятся тысячи боевиков палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые хотят создать еще один фронт войны против еврейского государства.
«
"Мы стремимся не допустить, чтобы на нашей границе не произошло то, что мы видели в Сирии в эти выходные. Мы полны решимости не допустить повторения 7 октября на любом фронте. Мы не допустим формирования джихадистской угрозы на нашей границе с Сирией. В Сирии находятся тысячи боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые хотят поджечь нашу границу и создать еще один фронт против Израиля", - заявил Саар на встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Сторонников ХАМАС депортируют из США
Вчера, 01:38
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном
6 марта, 11:29
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыБиньямин НетаньяхуКсавье БеттельХАМАСИсламский джихадООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала