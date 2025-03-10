https://ria.ru/20250310/sirija-2004079950.html

Алавиты в Сирии попросили Израиль спасти их от преследований

Алавиты в Сирии попросили Израиль спасти их от преследований - РИА Новости, 10.03.2025

Алавиты в Сирии попросили Израиль спасти их от преследований

Лидеры общины алавитов в Сирии направили письмо израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в котором попросили еврейское государство "спасти" РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:32:00+03:00

2025-03-10T13:32:00+03:00

2025-03-10T13:32:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

израиль

башар асад

биньямин нетаньяху

ахмед аш-шараа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc54269c100fa8d81d44ffec22a219b.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Лидеры общины алавитов в Сирии направили письмо израильским чиновникам, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в котором попросили еврейское государство "спасти" это этническое меньшинство от преследований со стороны новых сирийских властей, сообщил в понедельник израильский телеканал I24. На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. "После падения режима (Башара) Асада и после резни, произошедшей в алавитских районах против нашего народа, мы заявляем о нашем требовании к израильскому правительству предоставить защиту, помощь и поддержку", - говорится в письме, которое имеется в распоряжение телеканала. В письме говорится, что сирийские алавиты "протягивают руку" Израилю и будут "самыми верными и лучшими друзьями" еврейского государства. Письмо лидеров алавитской общины также содержит несколько требований к Израилю: задействовать армию, включая ВВС и ВМС для защиты мирного населения на побережье Сирии, поднять тему убийств алавитов на международный уровень и освещать это в прессе. Телеканал отмечает, что сирийское национальное меньшинство запросило помощь Израиля после того, как власти еврейского государства неоднократно заявляли о своей приверженности защищать другое сирийское национальное меньшинство от новых властей в Дамаске - друзов. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250303/siriya-2002853228.html

https://ria.ru/20250309/sirija-2003864123.html

https://ria.ru/20250301/siriya-2002506324.html

сирия

дамаск (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), израиль, башар асад, биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа