https://ria.ru/20250310/shpiony-2004074210.html

В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов

В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025

В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:15:00+03:00

2025-03-10T13:15:00+03:00

2025-03-10T13:28:00+03:00

россия

великобритания

москва

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы России выполняют свою работу, обеспечивают безопасность страны. Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. "Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно", - сказал Песков журналистам, комментируя раскрытие двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании.

https://ria.ru/20250310/mid-2004053435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность