https://ria.ru/20250310/shpiony-2004074210.html
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:15:00+03:00
2025-03-10T13:15:00+03:00
2025-03-10T13:28:00+03:00
россия
великобритания
москва
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы России выполняют свою работу, обеспечивают безопасность страны. Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. "Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно", - сказал Песков журналистам, комментируя раскрытие двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании.
https://ria.ru/20250310/mid-2004053435.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Великобритания, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов
Песков: спецслужбы выполняют свою работу, обеспечивают безопасность России