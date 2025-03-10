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В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025
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13:15 10.03.2025 (обновлено: 13:28 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/shpiony-2004074210.html
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:15:00+03:00
2025-03-10T13:28:00+03:00
россия
великобритания
москва
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы России выполняют свою работу, обеспечивают безопасность страны. Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. "Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно", - сказал Песков журналистам, комментируя раскрытие двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании.
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россия, великобритания, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Великобритания, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Кремле прокомментировали раскрытие двух британских шпионов

Песков: спецслужбы выполняют свою работу, обеспечивают безопасность России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о раскрытии двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании, заявил, что спецслужбы России выполняют свою работу, обеспечивают безопасность страны.
Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию.
"Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно", - сказал Песков журналистам, комментируя раскрытие двух шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Великобритании.
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РоссияВеликобританияМоскваДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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