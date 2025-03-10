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ФСБ выявила двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025
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10:03 10.03.2025 (обновлено: 11:10 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/shpiony-2004019924.html
ФСБ выявила двух британских шпионов
ФСБ выявила двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025
ФСБ выявила двух британских шпионов
ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:03:00+03:00
2025-03-10T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве, сообщили в спецслужбе."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве", — говорится в релизе.По данным ФСБ, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.Принято решение лишить обоих аккредитаций, им предписано покинуть Россию в течение двух недель."ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", — подчеркнули в спецслужбе.Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому "гнезду" под крышей британского посольства в Москве.В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии, они занимались разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации обстановки в мире.Главная структура, координирующая подрывную политику на российском направлении и в СНГ, — Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии. После начала спецоперации он стал спецслужбой с задачей нанести Москве стратегическое поражение.Выдворенные британцы, в числе прочего, посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, по данным ФСБ, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.Еще один эпизод произошел в конце ноября — спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997816886.html
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россия, великобритания, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, лондон, снг, в мире
Россия, Великобритания, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Лондон, СНГ, В мире
ФСБ выявила двух британских шпионов

ФСБ выявила двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании у здания посольства в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Великобритании у здания посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве, сообщили в спецслужбе.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве", — говорится в релизе.
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер
По данным ФСБ, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.
Принято решение лишить обоих аккредитаций, им предписано покинуть Россию в течение двух недель.
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"ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", — подчеркнули в спецслужбе.
Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому "гнезду" под крышей британского посольства в Москве.
В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии, они занимались разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации обстановки в мире.
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Главная структура, координирующая подрывную политику на российском направлении и в СНГ, — Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии. После начала спецоперации он стал спецслужбой с задачей нанести Москве стратегическое поражение.
Выдворенные британцы, в числе прочего, посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, по данным ФСБ, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.
Еще один эпизод произошел в конце ноября — спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.
На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.
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РоссияВеликобританияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьЛондонСНГВ мире
 
 
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