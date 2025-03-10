https://ria.ru/20250310/shpiony-2004019924.html

ФСБ выявила двух британских шпионов

ФСБ выявила двух британских шпионов - РИА Новости, 10.03.2025

ФСБ выявила двух британских шпионов

ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:03:00+03:00

2025-03-10T10:03:00+03:00

2025-03-10T11:10:00+03:00

россия

великобритания

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

лондон

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве, сообщили в спецслужбе."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве", — говорится в релизе.По данным ФСБ, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.Принято решение лишить обоих аккредитаций, им предписано покинуть Россию в течение двух недель."ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", — подчеркнули в спецслужбе.Это не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому "гнезду" под крышей британского посольства в Москве.В сентябре аккредитации лишили шесть сотрудников политотдела дипмиссии, они занимались разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации обстановки в мире.Главная структура, координирующая подрывную политику на российском направлении и в СНГ, — Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии. После начала спецоперации он стал спецслужбой с задачей нанести Москве стратегическое поражение.Выдворенные британцы, в числе прочего, посещали встречи НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Кроме того, по данным ФСБ, Лондон засылал в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использовал малолетних детей.Еще один эпизод произошел в конце ноября — спецслужба сообщила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу. При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. Его лишили аккредитации.На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997816886.html

https://ria.ru/20250221/ubezhische-2000802622.html

https://ria.ru/20250226/posolstvo-2001764885.html

россия

великобритания

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, лондон, снг, в мире