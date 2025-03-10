Рейтинг@Mail.ru
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/shpion-2004096103.html
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии - РИА Новости, 10.03.2025
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии
Супруга одного из двух шпионов, действовавших под крышей посольства Великобритании в Москве, первый секретарь политического отдела британского... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:22:00+03:00
2025-03-10T14:22:00+03:00
в мире
великобритания
россия
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
минобороны великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004032084_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a873ec4a1e44244be29df7bafef1a7b6.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Супруга одного из двух шпионов, действовавших под крышей посольства Великобритании в Москве, первый секретарь политического отдела британского диппредставительства Табасум Рашид ранее служила в министерстве обороны Великобритании, работала с военными НАТО в Эстонии, а до того - в финансируемой госдепом США и Еврокомиссией немецкой НПО Transparency International, выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей. В понедельник ФСБ России сообщила, что выявила двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, британцев лишают аккредитации, в две недели они должны покинуть Россию. Установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р. и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. ФСБ выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы. РИА Новости изучило соцсети Табасум Рашид, которая является женой Скиннера. Из них следует, что с июня 2017 года по октябрь 2018-го женщина работала в Минобороны Британии советником по политическим вопросам. Примечательно, что до работы в британском посольстве в Москве карьерные пути супругов дважды пересекались. В 2018-2019 годах Рашид работала в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии. Скиннер числился там в 2017-2018 годах. Также Рашид участвовала в той же программе ускоренной подготовки государственных служащих Civil Service Fast Stream, что и ее супруг. Оба состояли там в 2015-2017 годах. Рашид получила образование в Оксфорде. На сайте колледжа Оксфордского университета говорится, что Табасум Рашид поступила в колледж в 2008 году и интересовалась постколониальной политикой. После окончания Оксфорда она переехала в Берлин, чтобы работать в НПО Transparency International. Эту неправительственную организацию, которая специализируется на составлении мирового индекса коррупции, спонсируют Еврокомиссия, госдеп США, МИДы Британии, Новой Зеландии, Дании, Швейции, Швейцарии, Тайваня различные фонды и частные лица. Отработав этой НПО, Рашид поступила на государственную службу Великобритании. На сайте Оксфордского университета отмечается, что она занималась вопросами регулирования расходов членов британского парламента и что ей также довелось побывать в Эстонии, где она "работала над оборонной политикой с войсками НАТО".
https://ria.ru/20250310/shpion-2004050414.html
https://ria.ru/20250227/prigovor-2002001971.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004032084_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_a24c708b38c2ca7f0cc1500a8be82a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минобороны великобритании
В мире, Великобритания, Россия, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Минобороны Великобритании
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии

Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии и с НАТО в Эстонии

Алкеш Одедра и Майкл Скиннер
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Супруга одного из двух шпионов, действовавших под крышей посольства Великобритании в Москве, первый секретарь политического отдела британского диппредставительства Табасум Рашид ранее служила в министерстве обороны Великобритании, работала с военными НАТО в Эстонии, а до того - в финансируемой госдепом США и Еврокомиссией немецкой НПО Transparency International, выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей.
В понедельник ФСБ России сообщила, что выявила двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, британцев лишают аккредитации, в две недели они должны покинуть Россию. Установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р. и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. ФСБ выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве
Вчера, 11:44
РИА Новости изучило соцсети Табасум Рашид, которая является женой Скиннера. Из них следует, что с июня 2017 года по октябрь 2018-го женщина работала в Минобороны Британии советником по политическим вопросам.
Примечательно, что до работы в британском посольстве в Москве карьерные пути супругов дважды пересекались.
В 2018-2019 годах Рашид работала в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии. Скиннер числился там в 2017-2018 годах. Также Рашид участвовала в той же программе ускоренной подготовки государственных служащих Civil Service Fast Stream, что и ее супруг. Оба состояли там в 2015-2017 годах.
Рашид получила образование в Оксфорде. На сайте колледжа Оксфордского университета говорится, что Табасум Рашид поступила в колледж в 2008 году и интересовалась постколониальной политикой. После окончания Оксфорда она переехала в Берлин, чтобы работать в НПО Transparency International. Эту неправительственную организацию, которая специализируется на составлении мирового индекса коррупции, спонсируют Еврокомиссия, госдеп США, МИДы Британии, Новой Зеландии, Дании, Швейции, Швейцарии, Тайваня различные фонды и частные лица. Отработав этой НПО, Рашид поступила на государственную службу Великобритании. На сайте Оксфордского университета отмечается, что она занималась вопросами регулирования расходов членов британского парламента и что ей также довелось побывать в Эстонии, где она "работала над оборонной политикой с войсками НАТО".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
27 февраля, 17:08
 
В миреВеликобританияРоссияНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Минобороны Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала