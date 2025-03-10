Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии и с НАТО в Эстонии
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер
Алкеш Одедра и Майкл Скиннер
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Супруга одного из двух шпионов, действовавших под крышей посольства Великобритании в Москве, первый секретарь политического отдела британского диппредставительства Табасум Рашид ранее служила в министерстве обороны Великобритании, работала с военными НАТО в Эстонии, а до того - в финансируемой госдепом США и Еврокомиссией немецкой НПО Transparency International, выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей.
В понедельник ФСБ России сообщила, что выявила двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, британцев лишают аккредитации, в две недели они должны покинуть Россию. Установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р. и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. ФСБ выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы.
РИА Новости изучило соцсети Табасум Рашид, которая является женой Скиннера. Из них следует, что с июня 2017 года по октябрь 2018-го женщина работала в Минобороны Британии советником по политическим вопросам.
Примечательно, что до работы в британском посольстве в Москве карьерные пути супругов дважды пересекались.
В 2018-2019 годах Рашид работала в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии. Скиннер числился там в 2017-2018 годах. Также Рашид участвовала в той же программе ускоренной подготовки государственных служащих Civil Service Fast Stream, что и ее супруг. Оба состояли там в 2015-2017 годах.
Рашид получила образование в Оксфорде. На сайте колледжа Оксфордского университета говорится, что Табасум Рашид поступила в колледж в 2008 году и интересовалась постколониальной политикой. После окончания Оксфорда она переехала в Берлин, чтобы работать в НПО Transparency International. Эту неправительственную организацию, которая специализируется на составлении мирового индекса коррупции, спонсируют Еврокомиссия, госдеп США, МИДы Британии, Новой Зеландии, Дании, Швейции, Швейцарии, Тайваня различные фонды и частные лица. Отработав этой НПО, Рашид поступила на государственную службу Великобритании. На сайте Оксфордского университета отмечается, что она занималась вопросами регулирования расходов членов британского парламента и что ей также довелось побывать в Эстонии, где она "работала над оборонной политикой с войсками НАТО".
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