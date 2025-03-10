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В Шебекино при сбросе взрывного устройства с дрона погиб человек
В Шебекино при сбросе взрывного устройства с дрона погиб человек - РИА Новости, 10.03.2025
В Шебекино при сбросе взрывного устройства с дрона погиб человек
Житель Шебекино погиб после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:17:00+03:00
2025-03-10T16:17:00+03:00
2025-03-10T16:58:00+03:00
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Житель Шебекино погиб после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи", — написал руководитель региона.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего."Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", — добавил он.Ранее в понедельник губернатор сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики атаковали регион более чем 70 беспилотниками, под ударом оказались 40 населенных пунктов в девяти районах, пострадал один человек.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, атакуют с помощью БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html
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происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при сбросе взрывного устройства с дрона погиб человек
Гладков: житель Шебекино погиб после сброса взрывного устройства с дрона ВСУ