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Житель Севастополя, готовивший теракт против офицера ЧФ, получил срок - РИА Новости, 10.03.2025
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17:34 10.03.2025 (обновлено: 17:45 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/sevastopol-2004152338.html
Житель Севастополя, готовивший теракт против офицера ЧФ, получил срок
Житель Севастополя, готовивший теракт против офицера ЧФ, получил срок - РИА Новости, 10.03.2025
Житель Севастополя, готовивший теракт против офицера ЧФ, получил срок
Житель Севастополя, пытавшийся подорвать офицера Черноморского флота, приговорен к 17 годам лишения свободы, а также штрафу в 300 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:34:00+03:00
2025-03-10T17:45:00+03:00
севастополь
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Житель Севастополя, пытавшийся подорвать офицера Черноморского флота, приговорен к 17 годам лишения свободы, а также штрафу в 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Севастополя, по заданию военной разведки Украины готовившего подрыв офицера Черноморского флота, было направлено в Южный окружной военный суд в ноябре. По данным прокуратуры Севастополя, обвиняемого зовут Игорь Судиловский.По версии следствия, гражданин РФ Судиловский в феврале начал сотрудничать с главным управлением разведки МО Украины, получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома для совершения теракта. В марте он установил взрывное устройство на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает офицер ЧФ, и в этот момент был задержан силовиками."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях по ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 3 лет - в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима" , - сообщили в ведомстве.Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003436091.html
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севастополь, происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Севастополь, Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Севастополя, готовивший теракт против офицера ЧФ, получил срок

ФСБ: готовивший теракт против офицера ЧФ житель Севастополя получил 17 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Житель Севастополя, пытавшийся подорвать офицера Черноморского флота, приговорен к 17 годам лишения свободы, а также штрафу в 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Севастополя, по заданию военной разведки Украины готовившего подрыв офицера Черноморского флота, было направлено в Южный окружной военный суд в ноябре. По данным прокуратуры Севастополя, обвиняемого зовут Игорь Судиловский.
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По версии следствия, гражданин РФ Судиловский в феврале начал сотрудничать с главным управлением разведки МО Украины, получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома для совершения теракта. В марте он установил взрывное устройство на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает офицер ЧФ, и в этот момент был задержан силовиками.
"Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях по ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 3 лет - в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима" , - сообщили в ведомстве.
Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.
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