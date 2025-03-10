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Напавший на министра культуры Сербии признал вину - РИА Новости, 10.03.2025
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22:40 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/serbija-2004197349.html
Напавший на министра культуры Сербии признал вину
Напавший на министра культуры Сербии признал вину - РИА Новости, 10.03.2025
Напавший на министра культуры Сербии признал вину
Задержанный за угрозу жизни и здоровью 7 марта министра культуры Сербии Николы Селаковича Милан Тавчар 1985 года рождения признал вину, его адвокат предложил... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:40:00+03:00
2025-03-10T22:40:00+03:00
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александр вучич
никола селакович
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Задержанный за угрозу жизни и здоровью 7 марта министра культуры Сербии Николы Селаковича Милан Тавчар 1985 года рождения признал вину, его адвокат предложил наказание в полгода условно с испытательным сроком в два года, сообщила Первая основная прокуратура в Белграде на своем официальном сайте. Селакович ранее сообщил, что напавший на него в ночь на субботу мужчина выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве, обещал "посадить на кол всех членов правящей Сербской прогрессивной партии" и ударил его в лицо. МВД долго не выступило с официальным заявлением, потом в СМИ распространилась фотография протокола, в котором зафиксированы только оскорбления и словесные угрозы нападавшего без физического воздействия. Министр внутренних дел Ивица Дачич затем пояснил в официальном заявлении, что "нанесенные легкие телесные повреждения" несущественны для классификации дела об угрозе безопасности, поэтому не были внесены в документ. "После переговоров прокурор заключил соглашение о признании в совершении преступления по статье... суду предложено обвиняемого признать виновным в совершении преступления "угроза безопасности" по статье... и определить ему наказание в размере одного года условно с испытательным сроком в четыре года", - говорится в сообщении надзорного органа, дата заседания суда не определена. Отмечается, что пострадавший также может отдельно подать иск в суд в частном порядке за нанесение удара рукой в лицо - легкого телесного повреждения. Первом о нападении на министра культуры сообщил президент Сербии Александр Вучич, который отметил, что нападавший работает в компании бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан. Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич. Нападение произошло на фоне массовых протестов. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, крупнейшая акция запланирована на 15 марта в Белграде. Скупщина (парламент) Сербии приняла 6 марта новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, продолжили массовые акции в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
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в мире, сербия, белград (город), нидерланды, александр вучич, никола селакович, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Нидерланды, Александр Вучич, Никола Селакович, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Напавший на министра культуры Сербии признал вину

Напавший на министра культуры Сербии признал вину, чтобы получить условный срок

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкНикола Селакович
Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Никола Селакович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Задержанный за угрозу жизни и здоровью 7 марта министра культуры Сербии Николы Селаковича Милан Тавчар 1985 года рождения признал вину, его адвокат предложил наказание в полгода условно с испытательным сроком в два года, сообщила Первая основная прокуратура в Белграде на своем официальном сайте.
Селакович ранее сообщил, что напавший на него в ночь на субботу мужчина выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве, обещал "посадить на кол всех членов правящей Сербской прогрессивной партии" и ударил его в лицо. МВД долго не выступило с официальным заявлением, потом в СМИ распространилась фотография протокола, в котором зафиксированы только оскорбления и словесные угрозы нападавшего без физического воздействия. Министр внутренних дел Ивица Дачич затем пояснил в официальном заявлении, что "нанесенные легкие телесные повреждения" несущественны для классификации дела об угрозе безопасности, поэтому не были внесены в документ.
Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Министр культуры Сербии раскрыл детали нападения на него
8 марта, 11:25
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"После переговоров прокурор заключил соглашение о признании в совершении преступления по статье... суду предложено обвиняемого признать виновным в совершении преступления "угроза безопасности" по статье... и определить ему наказание в размере одного года условно с испытательным сроком в четыре года", - говорится в сообщении надзорного органа, дата заседания суда не определена.
Отмечается, что пострадавший также может отдельно подать иск в суд в частном порядке за нанесение удара рукой в лицо - легкого телесного повреждения.
Первом о нападении на министра культуры сообщил президент Сербии Александр Вучич, который отметил, что нападавший работает в компании бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вучич пригрозил суровым наказанием в отношении сербских протестующих
Вчера, 21:49
Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич.
Нападение произошло на фоне массовых протестов. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, крупнейшая акция запланирована на 15 марта в Белграде.
Скупщина (парламент) Сербии приняла 6 марта новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, продолжили массовые акции в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вучич заявил о риске госпереворота
Вчера, 21:44
Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вучич ожидает радикализации протестов в Сербии
7 марта, 23:54
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
Полиция блокирует аграриям въезд на протест в центр Белграда через мост на тракторах. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Полиция блокировала аграриям въезд на протест в Сербии
8 марта, 22:17
 
В миреСербияБелград (город)НидерландыАлександр ВучичНикола СелаковичИвица ДачичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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