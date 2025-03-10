Напавший на министра культуры Сербии признал вину
Напавший на министра культуры Сербии признал вину, чтобы получить условный срок
Никола Селакович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Задержанный за угрозу жизни и здоровью 7 марта министра культуры Сербии Николы Селаковича Милан Тавчар 1985 года рождения признал вину, его адвокат предложил наказание в полгода условно с испытательным сроком в два года, сообщила Первая основная прокуратура в Белграде на своем официальном сайте.
Селакович ранее сообщил, что напавший на него в ночь на субботу мужчина выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве, обещал "посадить на кол всех членов правящей Сербской прогрессивной партии" и ударил его в лицо. МВД долго не выступило с официальным заявлением, потом в СМИ распространилась фотография протокола, в котором зафиксированы только оскорбления и словесные угрозы нападавшего без физического воздействия. Министр внутренних дел Ивица Дачич затем пояснил в официальном заявлении, что "нанесенные легкие телесные повреждения" несущественны для классификации дела об угрозе безопасности, поэтому не были внесены в документ.
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"После переговоров прокурор заключил соглашение о признании в совершении преступления по статье... суду предложено обвиняемого признать виновным в совершении преступления "угроза безопасности" по статье... и определить ему наказание в размере одного года условно с испытательным сроком в четыре года", - говорится в сообщении надзорного органа, дата заседания суда не определена.
Отмечается, что пострадавший также может отдельно подать иск в суд в частном порядке за нанесение удара рукой в лицо - легкого телесного повреждения.
Первом о нападении на министра культуры сообщил президент Сербии Александр Вучич, который отметил, что нападавший работает в компании бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан.
Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич.
Нападение произошло на фоне массовых протестов. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, крупнейшая акция запланирована на 15 марта в Белграде.
Скупщина (парламент) Сербии приняла 6 марта новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, продолжили массовые акции в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах.
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Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
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Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
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