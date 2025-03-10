https://ria.ru/20250310/serbija-2004191370.html

Вучич заявил о риске госпереворота

Вучич заявил о риске госпереворота - РИА Новости, 10.03.2025

Вучич заявил о риске госпереворота

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:44:00+03:00

2025-03-10T21:44:00+03:00

2025-03-10T21:49:00+03:00

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александр вучич

ана брнабич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на формирование переходного правительства, заявил президент Сербии Александр Вучич. Выступая на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии в понедельник Вучич заявил ранее, что "осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии", при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента) Радио и телевидения Сербии и Конституционного суда. Он также указал, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. "Главным требованием после захвата госструктур, как они это задумали, будет формирование некого "переходного правительства". Не могут свергнуть президента, потому что знают, что так бы вошли в противостояние с армией, хотят или переходного правительства, или добраться до меня. Я хочу вам подтвердить то, что уже говорил, это сейчас реальность - пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский лидер эмоционально добавил, что не отдаст государство "лжецам". Ранее в понедельник президент Сербии после заседания правительства указал, что власти страны постараются сохранить мир на фоне массовых протестов и напряженности в регионе, прежде всего в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине. Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в Белград для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции, которые протестуют с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Вучич заявил в воскресенье, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам власти страны задержат участников и организаторов. Ранее Вучич многократно называл бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан, спонсором и инициатором протестов. Скупщина (парламент) Сербии приняла в минувший четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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https://ria.ru/20250307/serbiya-2003747923.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250308/protest-2003856430.html

https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html

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в мире, сербия, косово, босния, александр вучич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)