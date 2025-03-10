Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о риске госпереворота - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 10.03.2025 (обновлено: 21:49 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/serbija-2004191370.html
Вучич заявил о риске госпереворота
Вучич заявил о риске госпереворота - РИА Новости, 10.03.2025
Вучич заявил о риске госпереворота
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:44:00+03:00
2025-03-10T21:49:00+03:00
в мире
сербия
косово
босния
александр вучич
ана брнабич
сербская прогрессивная партия (спп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на формирование переходного правительства, заявил президент Сербии Александр Вучич. Выступая на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии в понедельник Вучич заявил ранее, что "осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии", при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента) Радио и телевидения Сербии и Конституционного суда. Он также указал, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. "Главным требованием после захвата госструктур, как они это задумали, будет формирование некого "переходного правительства". Не могут свергнуть президента, потому что знают, что так бы вошли в противостояние с армией, хотят или переходного правительства, или добраться до меня. Я хочу вам подтвердить то, что уже говорил, это сейчас реальность - пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский лидер эмоционально добавил, что не отдаст государство "лжецам". Ранее в понедельник президент Сербии после заседания правительства указал, что власти страны постараются сохранить мир на фоне массовых протестов и напряженности в регионе, прежде всего в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине. Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в Белград для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции, которые протестуют с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Вучич заявил в воскресенье, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам власти страны задержат участников и организаторов. Ранее Вучич многократно называл бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан, спонсором и инициатором протестов. Скупщина (парламент) Сербии приняла в минувший четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
https://ria.ru/20250308/serbiya-2003754367.html
https://ria.ru/20250307/serbiya-2003747923.html
https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html
https://ria.ru/20250308/protest-2003856430.html
https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html
сербия
косово
босния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, босния, александр вучич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Косово, Босния, Александр Вучич, Ана Брнабич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Вучич заявил о риске госпереворота

Президент Сербии Вучич: протестующие попытаются захватить госструктуры 15 марта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на формирование переходного правительства, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Выступая на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии в понедельник Вучич заявил ранее, что "осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии", при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента) Радио и телевидения Сербии и Конституционного суда. Он также указал, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки.
Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии
8 марта, 01:34
«
"Главным требованием после захвата госструктур, как они это задумали, будет формирование некого "переходного правительства". Не могут свергнуть президента, потому что знают, что так бы вошли в противостояние с армией, хотят или переходного правительства, или добраться до меня. Я хочу вам подтвердить то, что уже говорил, это сейчас реальность - пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский лидер эмоционально добавил, что не отдаст государство "лжецам".
Ранее в понедельник президент Сербии после заседания правительства указал, что власти страны постараются сохранить мир на фоне массовых протестов и напряженности в регионе, прежде всего в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине.
Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в Белград для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции, которые протестуют с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Вучич заявил в воскресенье, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам власти страны задержат участников и организаторов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вучич ожидает радикализации протестов в Сербии
7 марта, 23:54
Ранее Вучич многократно называл бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан, спонсором и инициатором протестов.
Скупщина (парламент) Сербии приняла в минувший четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям.
Полицейские на улице в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич
19 января, 00:09
Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Полиция блокирует аграриям въезд на протест в центр Белграда через мост на тракторах. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Полиция блокировала аграриям въезд на протест в Сербии
8 марта, 22:17
Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
Участники протестов в Сербии блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Вучич выступил с заявлением из-за массовых протестов в стране
27 января, 17:45
 
В миреСербияКосовоБоснияАлександр ВучичАна БрнабичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала