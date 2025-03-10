"Мы их обманули": в США неожиданно высказались о переговорах Москвы и Киева
Аналитик Макгрегор: условия РФ для переговоров с Украиной разумны и обоснованы
Флаг России и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия уже обозначила свою приверженность к началу переговоров, озвучив разумные и обоснованные условия заключения мира, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Россия уже за столом переговоров. Они четко обозначили свои условия. Сейчас нам нужно принять условия и начать обеспечение мира. Условия разумны и обоснованы. Мы вообще должны быть рады, что Россия готова начать переговоры, и даже готова видеть Украину как нейтральное государство, как и должно было быть со времен развала СССР", — сказал он.
Аналитик также отметил, что европейские лидеры мало что могут сделать, кроме озвучивания неосуществимых идей отправки войск на Украину и лживых обещаний о поставках оружия, которого у них нет.
"Мы можем доверять России. Например, с 1945 года нейтральный статус Финляндии не оспаривался, никаких территорий Москва не требовала, более того, у них были довольно развитые экономические отношения. Но может ли Россия доверять Западу? Они сразу вспомнят Будапештский меморандум и Минские соглашения, мы ведь их обманули тогда", — заключил Макгрегор.
Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, которые проживают в этом регионе.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.