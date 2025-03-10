https://ria.ru/20250310/sberbank-2004070188.html
Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты - РИА Новости, 10.03.2025
Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:02:00+03:00
2025-03-10T13:02:00+03:00
2025-03-10T15:56:00+03:00
россия
сбербанк россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени, говорится в сообщении ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В ней существенные условия финансовых услуг были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались непродолжительное время", - сказано в сообщении. Отмечается, что реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок на "Мегамаркете" кредитной картой Сбербанка. "При этом иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени. По мнению ведомства, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг", - указывается в сообщении. Отмечается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения.
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россия, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС
оштрафовала Сбербанк
за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В ней существенные условия финансовых услуг были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались непродолжительное время", - сказано в сообщении.
Отмечается, что реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок на "Мегамаркете" кредитной картой Сбербанка.
"При этом иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени. По мнению ведомства, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг", - указывается в сообщении.
Отмечается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения.