https://ria.ru/20250310/sberbank-2004070188.html

Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты - РИА Новости, 10.03.2025

Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:02:00+03:00

2025-03-10T13:02:00+03:00

2025-03-10T15:56:00+03:00

россия

сбербанк россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени, говорится в сообщении ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В ней существенные условия финансовых услуг были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались непродолжительное время", - сказано в сообщении. Отмечается, что реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок на "Мегамаркете" кредитной картой Сбербанка. "При этом иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени. По мнению ведомства, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг", - указывается в сообщении. Отмечается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения.

https://ria.ru/20250224/fas-2001274760.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия