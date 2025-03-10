https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004092323.html

Bloomberg раскрыл, что администрация Трампа задумала в отношении России

Bloomberg раскрыл, что администрация Трампа задумала в отношении России - РИА Новости, 10.03.2025

Bloomberg раскрыл, что администрация Трампа задумала в отношении России

Советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, пишет Bloomberg. "По словам людей, знакомых с ходом... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:12:00+03:00

2025-03-10T14:12:00+03:00

2025-03-10T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, пишет Bloomberg. "По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже набрасывают схемы того, как можно ослабить санкции, введенные против России", — говорится в публикации.В статье отмечается, что это касается и снятия ограничений цен на нефть.В то же время, обсуждения американских гарантий безопасности для Украины пока приостановлены, заявили несколько чиновников.В феврале министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.Кроме того, в начале марта, Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004002637.html

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россия, сша, в мире, дональд трамп