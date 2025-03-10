Bloomberg раскрыл, что администрация Трампа задумала в отношении России
Bloomberg: cоветники Трампа разрабатывают план смягчения антироссийских санкций
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, пишет Bloomberg.
"По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже набрасывают схемы того, как можно ослабить санкции, введенные против России", — говорится в публикации.
"По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже набрасывают схемы того, как можно ослабить санкции, введенные против России", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это касается и снятия ограничений цен на нефть.
В то же время, обсуждения американских гарантий безопасности для Украины пока приостановлены, заявили несколько чиновников.
В феврале министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.
Кроме того, в начале марта, Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В то же время, обсуждения американских гарантий безопасности для Украины пока приостановлены, заявили несколько чиновников.
В феврале министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.
Кроме того, в начале марта, Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.