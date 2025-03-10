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СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 10.03.2025
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10:42 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:42:00+03:00
2025-03-10T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. "Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт отчасти экономил силы для большой битвы на следующей неделе по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта", - пишет издание. Euractiv подчеркивает, что для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС. На фоне сигналов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может отменить санкции против РФ в рамках договоренностей по Украине, Будапешт может начать сопротивляться санкциям ЕС против РФ более активно, заключает издание. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия примет решение, соглашаться ли на продление санкций против физических и юридических лиц из России и Белоруссии 10 марта, после того, как получит ответ на письмо со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Будапешта. В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html
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цены на нефть, россия, будапешт, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Россия, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России

Euractiv: Венгрия не поддержит голосование о продлении санкций ЕС против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
"Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт отчасти экономил силы для большой битвы на следующей неделе по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта", - пишет издание.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России
27 января, 12:51
Euractiv подчеркивает, что для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС.
На фоне сигналов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может отменить санкции против РФ в рамках договоренностей по Украине, Будапешт может начать сопротивляться санкциям ЕС против РФ более активно, заключает издание.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия примет решение, соглашаться ли на продление санкций против физических и юридических лиц из России и Белоруссии 10 марта, после того, как получит ответ на письмо со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Будапешта. В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали
Вчера, 08:00
 
Цены на нефтьРоссияБудапештВенгрияПетер СийяртоДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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