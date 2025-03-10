https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали

"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали - РИА Новости, 10.03.2025

"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали

Параллельно миротворческим усилиям Трампа пошли активные телодвижения наших экс-партнеров в направлении смягчения и снятия антироссийских санкций. Подают... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:00:00+03:00

2025-03-10T08:00:00+03:00

2025-03-10T08:01:00+03:00

аналитика

россия

санкции

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Параллельно миротворческим усилиям Трампа пошли активные телодвижения наших экс-партнеров в направлении смягчения и снятия антироссийских санкций. Подают сигналы американские корпорации, семафорят, волнуясь, европейские бизнесмены.Как видим, антироссийские санкции наконец-то сработали. Три года партнеры ждали от них эффекта. Дня не проходило без заголовка "российской экономике осталось две недели до краха", "Россия рухнет прямо вот-вот", "российская катастрофа состоится завтра сразу после обеда."Особенно умилительно выглядели наши бегунки со званиями и учеными степенями, которые на полном серьезе вещали, что нас тут всех ждет экономический апокалипсис, массовые банкротства, голод, протесты и полная хтонь.Ну что ж, дождались, дотерпели, молодцы: санкции действительно сработали. Началась рецессия, пошли массовые банкротства старейших предприятий, люди заболевают цингой из-за недостатка витаминов и белка в пище, оголодавшие граждане устраивают натуральные погромы.Однако — сюрприз-сюрприз — все это происходит в Европе. Антироссийские санкции сработали аккурат против их зачинщиков. Неудивительно, что сейчас тамошние производители, так гордо рвавшие с нами все связи, активно намекают, что мечтали бы вернуться в Россию.Штаты некоторое время снимали сливки с европейского экономического суицида. Однако сейчас и там оказались в сложной ситуации. Дело в том, что президент Трамп принялся обкладывать импортными пошлинами всех своих друзей и партнеров. В ответ, естественно, страны тоже повысили тарифы на американскую продукцию — ничего личного, просто рыночек порешал.И вот тут-то перед американскими производителями встал просто гамлетовский вопрос — а куда вообще сбывать свою продукцию?На наших глазах "джинсы превращаются в элегантные шорты", а роль главного изгоя в мировой торговле достается Вашингтону. И это в то время, как Россия успешно торгует с Китаем, Индией, всем глобальным Югом, создав целый параллельный мир экономических взаимосвязей и успешных альянсов.И вот уже самолетостроительные корпорации США, робко заглядывая нам в глаза, трогают за рукав: "Сами мы не местные, подайте на пропитание". Натурально, им не до жиру — сами же американские эксперты и сообщили, что "Боинг" станет главным пострадавшим от тарифной политики Трампа.А в очередь за американцами уже выстроились европейские бизнесмены — и у всех одна и та же заплачка: "Месье, же не манж па сис жур!"Антироссийские санкции изолировали отнюдь не Россию, а Запад. Наша экономика продемонстрировала рекордную устойчивость, а вот тамошние экономическую войну проиграли. Так кто же после этого "Верхняя Вольта с ракетами"?Теперь западники мечтают все вернуть "как при бабушке", но, чтобы сохранить лицо, позиционируют это как "смягчение антироссийских санкций".Но тут и перед нами встает гамлетовский вопрос: а оно нам вообще надо?На самом деле санкционный режим во многом пошел нам на пользу: россияне стали вкладывать капиталы не за границей, а у себя дома. Огромную прибыль зафиксировал местный ресторанный бизнес, внутренний туризм, отечественный банкинг, наши цифровые корпорации.Дело не только в том, что Россия стала четвертой экономикой мира, о чем мы не смели и думать в самых смелых мечтах. Просто рядовые граждане стали жить лучше и богаче — зарплаты показали рекордный рост, на счетах у людей оказались накопления, невиданные в истории России, десятки миллионов людей начали инвестировать в российские акции.Представители нашего руководства уже дали сигнал западным страдальцам — никаких разговоров о возвращении западного бизнеса до снятия санкций. Да и те, кто попробуют вернуться, должны будут прежде всего компенсировать убытки, причиненные их скандальным бегством.В этом плане можно поиграть с ценой, по которой западный собственник хотел бы выкупить свой бизнес. Проходила информация, что "Старбакс", например, предложил за свои точки в десять раз больше того, за сколько они были проданы в 2022-м. Это хорошая, годная маржа.Можно также поставить условием возвращение в бизнес через наши новые территории. Пускай Uniqlo, например, построит флагманский магазин в Донецке, вложится в создание инфраструктуры, сделает скидочную программу для участников СВО, а потом уж запрашивает разрешение на работу в Москве и Питере.Очень тонкий вопрос — как не повредить нашим программам импортозамещения, если позволить вернуться западным корпорациям. Вероятно, в таких областях, как автомобиле- и самолетостроение такое возвращение возможно только при передаче нам западных технологий и локализации производства.Западная пропаганда три года сочиняет репортажи про россиян, истосковавшихся по фрикаделькам из ИКЕА и готовых за них продать хоть мать родную. На самом деле они судят по себе.Последняя надежда наших западных контрагентов — сделать свои санкции предметом торга: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Расколоть наше общество, вбросить идею о том, что Москва сдает свои стратегические интересы за экономические блага.Но эта дешевая манипуляция обречена. Абсолютное большинство наших граждан (даже иноагент "Левада-центр"* дает цифру в 77 процентов) считает, что нам надо продолжать свою политику на Украине, независимо от того, есть ли санкции или нет.Ну а хотите к нам вернуться — готовьтесь платить и каяться. Как говорят в России, "вход рубль, выход — два".* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250309/es-2003888445.html

https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003742032.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2003047628.html

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аналитика, россия, санкции