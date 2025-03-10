https://ria.ru/20250310/samolet-2004055831.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.03.2025

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:08:00+03:00

2025-03-10T12:08:00+03:00

2025-03-10T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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миг-29

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины