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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.03.2025 (обновлено: 12:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/samolet-2004055831.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.03.2025
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:08:00+03:00
2025-03-10T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

МО РФ: силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и пять авиабомб JDAM за сутки

© AP Photo / LIBKOSИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМиГ-29Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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