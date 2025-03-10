https://ria.ru/20250310/samolet-2004055831.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.03.2025
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:08:00+03:00
2025-03-10T12:08:00+03:00
2025-03-10T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004061465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b839d6863a834ab1370987534bdd279.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004061465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d1ef28272c4152163bce5dca4664ae9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
МО РФ: силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и пять авиабомб JDAM за сутки