https://ria.ru/20250310/salvini-2004069186.html

Сальвини назвал отказ ЦИК в регистрации Джорджеску европереворотом

Сальвини назвал отказ ЦИК в регистрации Джорджеску европереворотом - РИА Новости, 10.03.2025

Сальвини назвал отказ ЦИК в регистрации Джорджеску европереворотом

Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал отказ Центрального избирательного бюро Румынии в регистрации на пост... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:56:00+03:00

2025-03-10T12:56:00+03:00

2025-03-10T15:52:00+03:00

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РИМ, 10 мар - РИА Новости. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал отказ Центрального избирательного бюро Румынии в регистрации на пост президента страны Кэлина Джеорджеску "европереворотом в советском стиле", заявив о необходимости не перевооружить, а основать Европу заново. "Кандидатура Кэлина Джеорджеску отклонена в Румынии. Европереворот в советском стиле. Сначала они аннулируют выборы, на которых он побеждал, пока избирательные участки открыты, затем арестовывают его, а затем даже исключают из выборов из опасения, что он может победить", - приводит слова Сальвини пресс-служба "Лиги". "Вместо того, чтобы "перевооружать Европу", нам нужно заново основать ее для защиты демократии. "Лига" близка многим румынским гражданам, которые на своей родине и в Италии лишены права голоса в результате очень серьезной кражи демократии", - сказал политик. Джеорджеску сообщил на прошлой неделе, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в Конституционный суд Румынии (КС) против этой регистрации. КС сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html

https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003979795.html

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в мире, румыния, италия, европа, кэлин джеорджеску, маттео сальвини, нато