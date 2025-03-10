Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в дела Румынии
Экс-премьер Молдавии Филат обвинил Санду во вмешательстве в дела Румынии
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьер страны Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в использовании государственных ресурсов для вмешательства во внутренние дела соседней Румынии.
Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Кэлина Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
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"Президент Молдавии и ее партия PAS (ПДС, партия "Действие и солидарность" - ред.) повторно используют ресурсы молдавских государственных институтов для участия в электоральных процессах соседней страны", – написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-премьер подчеркнул, что действия Санду "являются недопустимым вмешательством".
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"Отчаянная ситуация Санду и необходимость рассчитываться перед настоящими создателями ПДС подталкивают ее к необдуманным шагам и вовлекают Молдавию в опасные геополитические игры", – утверждает экс-премьер.
Филат, сославшись на издание Diplomatic Affairs, подчеркнул, что на этой неделе директор национальной разведки США Тулси Габбард совершит визит в Европу, где, помимо прочего, обсудит вопросы демократии и свободы слова в Евросоюзе. По мнению оппозиционера, для властей в Кишиневе это может стать сигналом о серьезном пересмотре позиции США относительно финансовой помощи проектов и действий, связанных с вмешательством в политические процессы соседних государств.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Во время избирательной кампании в Румынии Санду в качестве молдавского лидера, приезжала в Бухарест и открыто поддержала Ласкони.
Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.