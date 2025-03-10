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В Румынии после отклонения кандидатуры Джеорджеску прошли манифестации

В Румынии после отклонения кандидатуры Джеорджеску прошли манифестации - РИА Новости, 10.03.2025

В Румынии после отклонения кандидатуры Джеорджеску прошли манифестации

В Бухаресте состоялись протесты румынской оппозиции, сообщает телеканал Realitatea Plus. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:05:00+03:00

2025-03-10T05:05:00+03:00

2025-03-10T05:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. В Бухаресте состоялись протесты румынской оппозиции, сообщает телеканал Realitatea Plus.В пятницу Кэлин Джеорджеску подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску, объяснив решение отсутствием условий для регистрации. Узнав об этом, сторонники оппозиции вышли на протест перед зданием избиркомa.Часть протестующих снесли ограждение, установленное жандармами, бросали бутылки и различные предметы, а также вступили в стычки с силами правопорядка. Во время столкновений манифестанты разделились на несколько групп и рассредоточились по центру столицы. Часть из них вышла на бульвар, соединяющий площадь Университета и площадь Объединения, и зажгла костер посреди улицы.Несколько оппозиционных партий предупредили, что протесты продолжатся и в понедельник, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации. Один из их лидеров, председатель партии "Альянс за объединение румын" Джеoрдже Симион выразил уверенность, что на новую акцию выйдет еще больше людей, отметив, что почти 99 процентов участников — мирные граждане."За исключением нескольких провокаторов, подосланных системой. Происходящее — лишь дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от незаконного решения Центральной избирательной комиссии", — сказал Симион в обращении в соцсетях.Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На позапрошлой неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

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Обстановка у здания избирательного бюро в Румынии Протесты вспыхнули у здания избирательного бюро в связи с тем, что кандидатура лидера предвыборного штаба Кэлина Джорджеску в президенты была отклонена 2025-03-10T05:05 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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