https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003979795.html

ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску

ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску - РИА Новости, 10.03.2025

ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску

ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Кэлина Джеорджеску на выборах президента, объяснив это отсутствием условий для ее регистрации. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:18:00+03:00

2025-03-10T01:18:00+03:00

2025-03-10T05:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Кэлина Джеорджеску на выборах президента, объяснив это отсутствием условий для ее регистрации.В пятницу политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску без объяснения причины."Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом. Более того, если Центральное избирательное бюро не проанализировало бы весь контекст кандидатуры, существует риск того, что при отсутствии последующего поручения Конституционного суда с такой проверкой кандидатура, затронутая существенными недостатками, будет зарегистрирована и пройдет через весь избирательный процесс, так что в конечном итоге Конституционный суд будет поставлен в положение признания недействительными результатов голосования из-за явного отсутствия, существовавшего до подачи кандидатуры, условия ее регистрации", — говорится в решении ЦИК. Там также утверждается, что кандидатура Джеорджеску не соответствует условиям законности, поскольку он якобы не соблюдал правила избирательной процедуры и нарушил обязательство защищать демократию, которое основано на справедливых, честных и беспристрастных выборах.Решение может быть обжаловано в КС Румынии в течение 24 часов. Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На позапрошлой неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024