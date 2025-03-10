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В ПМР прокомментировали решение ЦИК Румынии по кандидатуре Джеорджеску - РИА Новости, 10.03.2025
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00:29 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003976568.html
В ПМР прокомментировали решение ЦИК Румынии по кандидатуре Джеорджеску
В ПМР прокомментировали решение ЦИК Румынии по кандидатуре Джеорджеску - РИА Новости, 10.03.2025
В ПМР прокомментировали решение ЦИК Румынии по кандидатуре Джеорджеску
Решение ЦИК Румынии об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны может быть подготовкой к конфликту против России, выразил мнение в РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:29:00+03:00
2025-03-10T00:29:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Решение ЦИК Румынии об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны может быть подготовкой к конфликту против России, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. "Предполагаю, что в свете недавней поджигательской речи президента Франции Эммануэля Макрона и его более ранних заявлений об интересе к Одессе, а также с учётом создания самой крупной военной базы НАТО у Констанцы и поисков 800 миллиардов евро руководством ЕС на войну, недопуск Джорджеску может означать спасение нынешнего румынского режима для его участия в будущей войне ряда стран Европы против России", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также добавил, что Румыния в ближайшее время может превратится в оружейно-логистический хаб для движения на юг Украины европейских войск, вооружений и техники, или сама может принять участие в этом походе. По его словам, в эту цепочку возможно и включение Молдавии с президентом Майей Санду во главе. "А это значит и возможное вторжение в Приднестровье по пути к Одессе с целью ликвидации лояльной России государственности ПМР и уничтожения российских войск на Днестре", - отметил Сафонов. Депутат ПМР также считает, что борьба внутри Румынии для регистрации кандидата Джорджеску означает снижение риска конфронтации в регионе. "Возможная регистрация Джорджеску ослабит кишинёвский режим Санду на перспективу парламентских выборов в 2025 году и подготовит его падение. Падение обоих режимов в Бухаресте и Кишинёве снимет угрозу войны и установит прочный мир в нашем регионе", - подытожил Сафонов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20250309/rumyniya-2003970972.html
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в мире, россия, украина, румыния, кэлин джеорджеску, майя санду, сергей лавров, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Россия, Украина, Румыния, Кэлин Джеорджеску, Майя Санду, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Президентские выборы в Румынии — 2024
В ПМР прокомментировали решение ЦИК Румынии по кандидатуре Джеорджеску

Депутат ВС ПМР Сафонов: недопуск Джеорджеску может быть подготовкой к конфликту

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Решение ЦИК Румынии об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны может быть подготовкой к конфликту против России, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
ЦИК Румынии не назвал причин отказа Джорджеску в регистрации
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"Предполагаю, что в свете недавней поджигательской речи президента Франции Эммануэля Макрона и его более ранних заявлений об интересе к Одессе, а также с учётом создания самой крупной военной базы НАТО у Констанцы и поисков 800 миллиардов евро руководством ЕС на войну, недопуск Джорджеску может означать спасение нынешнего румынского режима для его участия в будущей войне ряда стран Европы против России", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также добавил, что Румыния в ближайшее время может превратится в оружейно-логистический хаб для движения на юг Украины европейских войск, вооружений и техники, или сама может принять участие в этом походе. По его словам, в эту цепочку возможно и включение Молдавии с президентом Майей Санду во главе.
"А это значит и возможное вторжение в Приднестровье по пути к Одессе с целью ликвидации лояльной России государственности ПМР и уничтожения российских войск на Днестре", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что борьба внутри Румынии для регистрации кандидата Джорджеску означает снижение риска конфронтации в регионе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск назвал отказ в участии Джорджеску в выборах безумием
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"Возможная регистрация Джорджеску ослабит кишинёвский режим Санду на перспективу парламентских выборов в 2025 году и подготовит его падение. Падение обоих режимов в Бухаресте и Кишинёве снимет угрозу войны и установит прочный мир в нашем регионе", - подытожил Сафонов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Обстановка у здания избирательного бюро в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии
Вчера, 21:28
 
В миреРоссияУкраинаРумынияКэлин ДжеорджескуМайя СандуСергей ЛавровНАТОЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Президентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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