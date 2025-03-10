https://ria.ru/20250310/rubio-2004197058.html

Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года - РИА Новости, 10.03.2025

Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:29:00+03:00

2025-03-10T22:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио."Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал он.Кроме того, по мнению госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта."Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", — добавил Рубио.Глава Белого дома не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше". При этом Трамп признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

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Трамп ответил на вопрос о новых территориях Трамп ответил на вопрос о новых территориях 2025-03-10T22:29 true PT0M08S

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