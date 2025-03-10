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Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 10.03.2025 (обновлено: 23:17 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/rubio-2004197058.html
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года - РИА Новости, 10.03.2025
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года
США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:29:00+03:00
2025-03-10T23:17:00+03:00
украина
сша
специальная военная операция на украине
россия
в мире
марко рубио
государственный департамент сша
москва
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио."Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал он.Кроме того, по мнению госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта."Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", — добавил Рубио.Глава Белого дома не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше". При этом Трамп признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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Трамп ответил на вопрос о новых территориях
Трамп ответил на вопрос о новых территориях
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украина, сша, россия, в мире, марко рубио, государственный департамент сша, москва, дмитрий песков
Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Марко Рубио, Государственный департамент США, Москва, Дмитрий Песков
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Глава Госдепа Рубио: Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио.
"Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал он.
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Кроме того, по мнению госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта.
"Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", — добавил Рубио.
Глава Белого дома не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше".
При этом Трамп признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВ миреМарко РубиоГосударственный департамент СШАМоскваДмитрий Песков
 
 
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