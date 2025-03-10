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Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года - РИА Новости, 10.03.2025
Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года
США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:29:00+03:00
2025-03-10T22:29:00+03:00
2025-03-10T23:17:00+03:00
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил глава Госдепа Марко Рубио."Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал он.Кроме того, по мнению госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта."Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", — добавил Рубио.Глава Белого дома не раз высказывался по поводу возможности Украины вернуть утраченные территории. По его словам, США будут стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках возможного мирного соглашения забрали себе "как можно больше". При этом Трамп признал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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Трамп ответил на вопрос о новых территориях
Трамп ответил на вопрос о новых территориях
2025-03-10T22:29
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Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года
Глава Госдепа Рубио: Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года