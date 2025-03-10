https://ria.ru/20250310/rostekh-2003999969.html

"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД

"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД - РИА Новости, 10.03.2025

"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД

АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:12:00+03:00

2025-03-10T08:12:00+03:00

2025-03-10T08:12:00+03:00

технологии

ростех

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений службе МВД одной из республик страны, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" передала дорожно-патрульной службе МВД России одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией. Система мониторинга "БАЛКА" обеспечивает передачу информации об окружающей обстановке с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, комплекс позволяет осуществлять полноценный контроль за дорожной обстановкой, фиксировать превышение скорости транспортными средствами и другие правонарушения. Обмен данными и синхронизация с базами МВД дает возможность оперативно выделять машины, находящиеся в розыске. Также функционал ПАК можно расширить программными модулями на основе искусственного интеллекта. Например, комплекс может быть дополнен функциями оцифровки состояния дорог, мониторинга дорожных систем освещения и знаков, а также качества дорожной разметки, добавили в "Ростехе". В состав ПАК входят восемь видеокамер, навигационный приемник ГЛОНАСС, радиолокационный модуль, система очистки стекол моноблока и промышленный компьютер. Управлять комплексом можно удаленно, либо с универсального планшета "Азимут" непосредственно из патрульного автомобиля. "Наш инновационный аппаратно-программный комплекс мониторинга позволит вывести на новый уровень возможности контроля за безопасностью дорожного движения, а также поможет сотрудникам МВД оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. Первая партия оборудования уже передана заказчику", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО ПК "Азимут" Аскера Саидова.

https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html

https://ria.ru/20250206/rostekh-1997821517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, ростех, министерство внутренних дел рф (мвд россии)