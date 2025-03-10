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"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД - РИА Новости, 10.03.2025
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08:12 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/rostekh-2003999969.html
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД - РИА Новости, 10.03.2025
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД
АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:12:00+03:00
2025-03-10T08:12:00+03:00
технологии
ростех
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений службе МВД одной из республик страны, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" передала дорожно-патрульной службе МВД России одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией. Система мониторинга "БАЛКА" обеспечивает передачу информации об окружающей обстановке с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, комплекс позволяет осуществлять полноценный контроль за дорожной обстановкой, фиксировать превышение скорости транспортными средствами и другие правонарушения. Обмен данными и синхронизация с базами МВД дает возможность оперативно выделять машины, находящиеся в розыске. Также функционал ПАК можно расширить программными модулями на основе искусственного интеллекта. Например, комплекс может быть дополнен функциями оцифровки состояния дорог, мониторинга дорожных систем освещения и знаков, а также качества дорожной разметки, добавили в "Ростехе". В состав ПАК входят восемь видеокамер, навигационный приемник ГЛОНАСС, радиолокационный модуль, система очистки стекол моноблока и промышленный компьютер. Управлять комплексом можно удаленно, либо с универсального планшета "Азимут" непосредственно из патрульного автомобиля. "Наш инновационный аппаратно-программный комплекс мониторинга позволит вывести на новый уровень возможности контроля за безопасностью дорожного движения, а также поможет сотрудникам МВД оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. Первая партия оборудования уже передана заказчику", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО ПК "Азимут" Аскера Саидова.
https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html
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технологии, ростех, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Ростех, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД

"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для патрульных машин МВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений службе МВД одной из республик страны, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" передала дорожно-патрульной службе МВД России одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией. Система мониторинга "БАЛКА" обеспечивает передачу информации об окружающей обстановке с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, комплекс позволяет осуществлять полноценный контроль за дорожной обстановкой, фиксировать превышение скорости транспортными средствами и другие правонарушения. Обмен данными и синхронизация с базами МВД дает возможность оперативно выделять машины, находящиеся в розыске.
Также функционал ПАК можно расширить программными модулями на основе искусственного интеллекта. Например, комплекс может быть дополнен функциями оцифровки состояния дорог, мониторинга дорожных систем освещения и знаков, а также качества дорожной разметки, добавили в "Ростехе".
В состав ПАК входят восемь видеокамер, навигационный приемник ГЛОНАСС, радиолокационный модуль, система очистки стекол моноблока и промышленный компьютер. Управлять комплексом можно удаленно, либо с универсального планшета "Азимут" непосредственно из патрульного автомобиля.
"Наш инновационный аппаратно-программный комплекс мониторинга позволит вывести на новый уровень возможности контроля за безопасностью дорожного движения, а также поможет сотрудникам МВД оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. Первая партия оборудования уже передана заказчику", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО ПК "Азимут" Аскера Саидова.
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