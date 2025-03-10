https://ria.ru/20250310/rostekh-2003999969.html
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД - РИА Новости, 10.03.2025
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД
АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:12:00+03:00
2025-03-10T08:12:00+03:00
2025-03-10T08:12:00+03:00
технологии
ростех
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений службе МВД одной из республик страны, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" передала дорожно-патрульной службе МВД России одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией. Система мониторинга "БАЛКА" обеспечивает передачу информации об окружающей обстановке с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, комплекс позволяет осуществлять полноценный контроль за дорожной обстановкой, фиксировать превышение скорости транспортными средствами и другие правонарушения. Обмен данными и синхронизация с базами МВД дает возможность оперативно выделять машины, находящиеся в розыске. Также функционал ПАК можно расширить программными модулями на основе искусственного интеллекта. Например, комплекс может быть дополнен функциями оцифровки состояния дорог, мониторинга дорожных систем освещения и знаков, а также качества дорожной разметки, добавили в "Ростехе". В состав ПАК входят восемь видеокамер, навигационный приемник ГЛОНАСС, радиолокационный модуль, система очистки стекол моноблока и промышленный компьютер. Управлять комплексом можно удаленно, либо с универсального планшета "Азимут" непосредственно из патрульного автомобиля. "Наш инновационный аппаратно-программный комплекс мониторинга позволит вывести на новый уровень возможности контроля за безопасностью дорожного движения, а также поможет сотрудникам МВД оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. Первая партия оборудования уже передана заказчику", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО ПК "Азимут" Аскера Саидова.
https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html
https://ria.ru/20250206/rostekh-1997821517.html
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технологии, ростех, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Ростех, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для МВД
"Ростех" передал системы фиксации правонарушений для патрульных машин МВД
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. АО Производственная компания "Азимут" (принадлежит госкорпорации "Ростех") передала программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией правонарушений службе МВД одной из республик страны, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех
" передала дорожно-патрульной службе МВД России
одной из республик страны интеллектуальные программно-аппаратные комплексы (ПАК) с фотовидеофиксацией. Система мониторинга "БАЛКА" обеспечивает передачу информации об окружающей обстановке с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, комплекс позволяет осуществлять полноценный контроль за дорожной обстановкой, фиксировать превышение скорости транспортными средствами и другие правонарушения. Обмен данными и синхронизация с базами МВД дает возможность оперативно выделять машины, находящиеся в розыске.
Также функционал ПАК можно расширить программными модулями на основе искусственного интеллекта. Например, комплекс может быть дополнен функциями оцифровки состояния дорог, мониторинга дорожных систем освещения и знаков, а также качества дорожной разметки, добавили в "Ростехе".
В состав ПАК входят восемь видеокамер, навигационный приемник ГЛОНАСС, радиолокационный модуль, система очистки стекол моноблока и промышленный компьютер. Управлять комплексом можно удаленно, либо с универсального планшета "Азимут" непосредственно из патрульного автомобиля.
"Наш инновационный аппаратно-программный комплекс мониторинга позволит вывести на новый уровень возможности контроля за безопасностью дорожного движения, а также поможет сотрудникам МВД оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. Первая партия оборудования уже передана заказчику", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО ПК "Азимут" Аскера Саидова.