https://ria.ru/20250310/rossiya-2004189945.html

"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией

"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией - РИА Новости, 10.03.2025

"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией

НАТО не сможет противостоять России без США, заявил в интервью Times Radio бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:16:00+03:00

2025-03-10T21:16:00+03:00

2025-03-10T22:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. НАТО не сможет противостоять России без США, заявил в интервью Times Radio бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс."Без непосредственного участия Америки мы мало что можем предложить в ответ русским", — сказал он.Члены альянса, считает он, не способны также и быть сдерживающим фактором в украинском конфликте, если Вашингтон не будет участвовать в этом.По мнению генерала, из-за угрозы прямого конфликта с Россией НАТО не следует проводить и миротворческую миссию в постсоветской республике."Украина могла бы провести ее гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на который мы просто не способны должным образом отреагировать", — заключил он.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html

https://ria.ru/20250310/kiev-2004114743.html

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