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"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 10.03.2025 (обновлено: 22:43 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/rossiya-2004189945.html
"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией
"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией - РИА Новости, 10.03.2025
"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией
НАТО не сможет противостоять России без США, заявил в интервью Times Radio бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:16:00+03:00
2025-03-10T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
сша
украина
дэвид ричардс
нато
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. НАТО не сможет противостоять России без США, заявил в интервью Times Radio бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс."Без непосредственного участия Америки мы мало что можем предложить в ответ русским", — сказал он.Члены альянса, считает он, не способны также и быть сдерживающим фактором в украинском конфликте, если Вашингтон не будет участвовать в этом.По мнению генерала, из-за угрозы прямого конфликта с Россией НАТО не следует проводить и миротворческую миссию в постсоветской республике."Украина могла бы провести ее гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на который мы просто не способны должным образом отреагировать", — заключил он.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html
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в мире, великобритания, россия, сша, украина, дэвид ричардс, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, США, Украина, Дэвид Ричардс, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дмитрий Песков
"В ответ русским": британский генерал раскрыл одну деталь о войне с Россией

Британский генерал Ричардс: НАТО не сможет противостоять России без США

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. НАТО не сможет противостоять России без США, заявил в интервью Times Radio бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс.
"Без непосредственного участия Америки мы мало что можем предложить в ответ русским", — сказал он.
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Члены альянса, считает он, не способны также и быть сдерживающим фактором в украинском конфликте, если Вашингтон не будет участвовать в этом.
По мнению генерала, из-за угрозы прямого конфликта с Россией НАТО не следует проводить и миротворческую миссию в постсоветской республике.
"Украина могла бы провести ее гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на который мы просто не способны должным образом отреагировать", — заключил он.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияСШАУкраинаДэвид РичардсНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий Песков
 
 
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