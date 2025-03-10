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Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 10.03.2025
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:03:00+03:00
2025-03-10T19:03:00+03:00
2025-03-10T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в понедельник МИД РФ."В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов взаимодействия России с Организацией и ее руководством", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.Отмечается, что российская сторона, в частности, намерена поднять тему безопасности журналистов и пути повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
https://ria.ru/20250310/rossija-2004086005.html
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Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Москва, Феридун Синирлиоглу, Мария Захарова, В мире
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Лавров и генсек ОБСЕ Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия