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Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 10.03.2025
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19:03 10.03.2025 (обновлено: 19:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/rossiya-2004168593.html
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 10.03.2025
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в РИА Новости, 10.03.2025
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россия
обсе
сергей лавров
москва
феридун синирлиоглу
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в понедельник МИД РФ."В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов взаимодействия России с Организацией и ее руководством", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.Отмечается, что российская сторона, в частности, намерена поднять тему безопасности журналистов и пути повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
https://ria.ru/20250310/rossija-2004086005.html
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россия, обсе, сергей лавров, москва, феридун синирлиоглу, мария захарова, в мире
Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Москва, Феридун Синирлиоглу, Мария Захарова, В мире
Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ

Лавров и генсек ОБСЕ Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в понедельник МИД РФ.
«
"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов взаимодействия России с Организацией и ее руководством", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
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Отмечается, что российская сторона, в частности, намерена поднять тему безопасности журналистов и пути повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
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