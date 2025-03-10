https://ria.ru/20250310/rossiya-2004168593.html

Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ

Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 10.03.2025

Россия обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в РИА Новости, 10.03.2025

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2025-03-10T19:03:00+03:00

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россия

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу обсудят широкий круг вопросов взаимодействия России и ОБСЕ во время переговоров в Москве, сообщил в понедельник МИД РФ."В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов взаимодействия России с Организацией и ее руководством", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.Отмечается, что российская сторона, в частности, намерена поднять тему безопасности журналистов и пути повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

https://ria.ru/20250310/rossija-2004086005.html

https://ria.ru/20250305/obse-2003144652.html

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россия, обсе, сергей лавров, москва, феридун синирлиоглу, мария захарова, в мире