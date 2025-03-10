https://ria.ru/20250310/rossija-2004114915.html

Силовики готовят операцию по розыску украинских террористов в России

Силовики готовят операцию по розыску украинских террористов в России - РИА Новости, 10.03.2025

Силовики готовят операцию по розыску украинских террористов в России

В России готовится масштабная операция по поиску боевиков из украинских террористических организаций, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:17:00+03:00

2025-03-10T15:17:00+03:00

2025-03-10T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России готовится масштабная операция по поиску боевиков из украинских террористических организаций, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. "Источники в силовых структурах сообщают о подготовке к масштабным разыскным мероприятиям по поиску членов террористических организаций Украины, находящихся в России", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на фоне оттепели в отношениях Москвы и Вашингтона, в том числе по линии спецслужб, возможно, возобновится и полноценный обмен данными по вопросам антитеррора.Собеседник агентства привел в пример террористические группировки, воюющие на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. Их сторонники устраивают диверсии непосредственно на территории России, отметил он.Эти организации спонсировались через USAID, подчинялись СБУ и Главному управлению разведки Минобороны Украины, а те, в свою очередь, действовали по согласованию со спецслужбами западных стран, добавил силовик.Источники РИА Новости предположили, что данные сторонников этих группировок передадут российской стороне тайно или под прикрытием слива от их бывших членов."Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного по аналогии со списками лиц, принимавших участие в так называемом умном голосовании, или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"**", — сказал один из них.Специалисты считают, что речь может идти о россиянах, которые хотели вступить в эти террористические организации и отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram, или о тех, кто передавали свои данные кураторам при выполнении различных заданий, пояснил он.По российскому законодательству прямое участие в деятельности террористических организаций грозит крайне тяжелыми последствиями — вплоть до лишения свободы на 20 лет, напомнил силовик."Для западной стороны подобный слив данных не нанесет существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК* и ЛСР*, не являются профессионально подготовленными диверсантами, а скорее относятся к так называемой одноразовой агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений, да и предателей не любили всегда!" — заключили источники.В начале февраля Национальный антитеррористический центр заявил, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. Первоочередными целями назывались объекты энергетики, транспортная инфраструктура и предприятия оборонно-промышленного комплекса.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250303/rossiya-2002599723.html

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993434552.html

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, безопасность