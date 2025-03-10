Силовики готовят операцию по розыску украинских террористов в России
Силовики готовятся к поиску скрывающихся в России украинских террористов
Десантная подготовка спецназа Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России готовится масштабная операция по поиску боевиков из украинских террористических организаций, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
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"Источники в силовых структурах сообщают о подготовке к масштабным разыскным мероприятиям по поиску членов террористических организаций Украины, находящихся в России", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, на фоне оттепели в отношениях Москвы и Вашингтона, в том числе по линии спецслужб, возможно, возобновится и полноценный обмен данными по вопросам антитеррора.
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Источники РИА Новости предположили, что данные сторонников этих группировок передадут российской стороне тайно или под прикрытием слива от их бывших членов.
"Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного по аналогии со списками лиц, принимавших участие в так называемом умном голосовании, или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"**", — сказал один из них.
Специалисты считают, что речь может идти о россиянах, которые хотели вступить в эти террористические организации и отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram, или о тех, кто передавали свои данные кураторам при выполнении различных заданий, пояснил он.
По российскому законодательству прямое участие в деятельности террористических организаций грозит крайне тяжелыми последствиями — вплоть до лишения свободы на 20 лет, напомнил силовик.
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"Для западной стороны подобный слив данных не нанесет существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК* и ЛСР*, не являются профессионально подготовленными диверсантами, а скорее относятся к так называемой одноразовой агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений, да и предателей не любили всегда!" — заключили источники.
В начале февраля Национальный антитеррористический центр заявил, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. Первоочередными целями назывались объекты энергетики, транспортная инфраструктура и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.