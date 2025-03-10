Рейтинг@Mail.ru
Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/rossija-2004097936.html
Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО
Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО
Австралия прочно стоит на позициях войны, делая ставку на продолжение и эскалацию конфликта на Украине, несмотря на перспективы мирных переговоров, так... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:28:00+03:00
2025-03-10T14:28:00+03:00
в мире
украина
россия
австралия
михаил ульянов (дипломат)
дмитрий песков
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_3aa9168009f12624c577817970fa6053.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австралия прочно стоит на позициях войны, делая ставку на продолжение и эскалацию конфликта на Украине, несмотря на перспективы мирных переговоров, так прокомментировали в посольстве России в Австралии заявления местного правительства о готовности направить миротворцев на Украину. "Сама идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий. Ведь Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие на Украине для нас абсолютно неприемлемо. Канберра - это очевидно - прочно стоит на позициях войны, как и те в Европе, кто ставит на продолжение и эскалацию конфликта, вопреки намечающимся подвижкам в плане организации мирных переговоров", - заявили в российской дипломатической миссии. "Для Австралии присоединение к так называемой "коалиции единомышленников" повлекло бы серьезные последствия. Появление войск стран Запада на территории Украины неприемлемо, и мы не будем пассивно наблюдать за этим", - добавили в посольстве. Отмечается, что комментарий российской стороны следует воспринимать не как угрозу, а как предостережение. "Канберре стоит воздержаться от безответственных авантюр в зоне СВО", - уточнили в дипмиссии. По данным посольства РФ, с начала российско-украинского конфликта правительство Австралии потратило 1,5 миллиарда австралийских долларов (945 миллионов долларов США) на поддержку Киева, "при этом официальная пропаганда убеждает здешних налогоплательщиков, что эти непомерные расходы нужны для того, чтобы "заставить Россию заплатить высокую цену", - сказано в заявлении. Ранее в понедельник министр обороны Австралии, также занимающий пост вице-премьера Ричард Марлз заявил о готовности правительства рассмотреть любые запросы Киева о помощи, включая возможную отправку миротворцев на Украину. Глава оборонного ведомства также сообщил, что представитель Австралии при НАТО вице-маршал авиации Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта встрече военных представителей в Париже, на которой будет обсуждаться помощь Украине, в том числе возможная отправка миротворцев. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
https://ria.ru/20250304/reparatsii-2002901947.html
https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html
https://ria.ru/20250220/politolog-2000451867.html
украина
россия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_389ca804b0d19c0ae7983e8b8c7e059d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, австралия, михаил ульянов (дипломат), дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Австралия, Михаил Ульянов (дипломат), Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО

Посольство России: Австралия ставит ставку на эскалацию конфликта на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австралия прочно стоит на позициях войны, делая ставку на продолжение и эскалацию конфликта на Украине, несмотря на перспективы мирных переговоров, так прокомментировали в посольстве России в Австралии заявления местного правительства о готовности направить миротворцев на Украину.
«
"Сама идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий. Ведь Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие на Украине для нас абсолютно неприемлемо. Канберра - это очевидно - прочно стоит на позициях войны, как и те в Европе, кто ставит на продолжение и эскалацию конфликта, вопреки намечающимся подвижкам в плане организации мирных переговоров", - заявили в российской дипломатической миссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наемника в зоне СВО
25 декабря 2024, 16:50
«
"Для Австралии присоединение к так называемой "коалиции единомышленников" повлекло бы серьезные последствия. Появление войск стран Запада на территории Украины неприемлемо, и мы не будем пассивно наблюдать за этим", - добавили в посольстве.
«
Отмечается, что комментарий российской стороны следует воспринимать не как угрозу, а как предостережение. "Канберре стоит воздержаться от безответственных авантюр в зоне СВО", - уточнили в дипмиссии.
Сидней - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Австралии призвали США выплатить России репарации
4 марта, 09:55
По данным посольства РФ, с начала российско-украинского конфликта правительство Австралии потратило 1,5 миллиарда австралийских долларов (945 миллионов долларов США) на поддержку Киева, "при этом официальная пропаганда убеждает здешних налогоплательщиков, что эти непомерные расходы нужны для того, чтобы "заставить Россию заплатить высокую цену", - сказано в заявлении.
Ранее в понедельник министр обороны Австралии, также занимающий пост вице-премьера Ричард Марлз заявил о готовности правительства рассмотреть любые запросы Киева о помощи, включая возможную отправку миротворцев на Украину. Глава оборонного ведомства также сообщил, что представитель Австралии при НАТО вице-маршал авиации Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта встрече военных представителей в Париже, на которой будет обсуждаться помощь Украине, в том числе возможная отправка миротворцев.
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
9 марта, 15:29
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Австралийский наемник Оскар Дженкинс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Политолог объяснил, почему австралийский наемник поехал воевать на Украину
20 февраля, 06:29
 
В миреУкраинаРоссияАвстралияМихаил Ульянов (дипломат)Дмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала