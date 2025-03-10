https://ria.ru/20250310/rossija-2004097936.html

Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО

Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО

Австралия прочно стоит на позициях войны, делая ставку на продолжение и эскалацию конфликта на Украине, несмотря на перспективы мирных переговоров, так... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:28:00+03:00

2025-03-10T14:28:00+03:00

2025-03-10T14:28:00+03:00

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михаил ульянов (дипломат)

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австралия прочно стоит на позициях войны, делая ставку на продолжение и эскалацию конфликта на Украине, несмотря на перспективы мирных переговоров, так прокомментировали в посольстве России в Австралии заявления местного правительства о готовности направить миротворцев на Украину. "Сама идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий. Ведь Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие на Украине для нас абсолютно неприемлемо. Канберра - это очевидно - прочно стоит на позициях войны, как и те в Европе, кто ставит на продолжение и эскалацию конфликта, вопреки намечающимся подвижкам в плане организации мирных переговоров", - заявили в российской дипломатической миссии. "Для Австралии присоединение к так называемой "коалиции единомышленников" повлекло бы серьезные последствия. Появление войск стран Запада на территории Украины неприемлемо, и мы не будем пассивно наблюдать за этим", - добавили в посольстве. Отмечается, что комментарий российской стороны следует воспринимать не как угрозу, а как предостережение. "Канберре стоит воздержаться от безответственных авантюр в зоне СВО", - уточнили в дипмиссии. По данным посольства РФ, с начала российско-украинского конфликта правительство Австралии потратило 1,5 миллиарда австралийских долларов (945 миллионов долларов США) на поддержку Киева, "при этом официальная пропаганда убеждает здешних налогоплательщиков, что эти непомерные расходы нужны для того, чтобы "заставить Россию заплатить высокую цену", - сказано в заявлении. Ранее в понедельник министр обороны Австралии, также занимающий пост вице-премьера Ричард Марлз заявил о готовности правительства рассмотреть любые запросы Киева о помощи, включая возможную отправку миротворцев на Украину. Глава оборонного ведомства также сообщил, что представитель Австралии при НАТО вице-маршал авиации Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта встрече военных представителей в Париже, на которой будет обсуждаться помощь Украине, в том числе возможная отправка миротворцев. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html

https://ria.ru/20250220/politolog-2000451867.html

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в мире, украина, россия, австралия, михаил ульянов (дипломат), дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)