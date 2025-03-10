https://ria.ru/20250310/rossija-2004071720.html

Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений

Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений - РИА Новости, 10.03.2025

Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений

Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:08:00+03:00

2025-03-10T13:08:00+03:00

2025-03-10T13:08:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

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россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире