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Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений - РИА Новости, 10.03.2025
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений
Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:08:00+03:00
2025-03-10T13:08:00+03:00
2025-03-10T13:08:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений
Песков: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений