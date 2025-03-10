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Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений - РИА Новости, 10.03.2025
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13:08 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/rossija-2004071720.html
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений - РИА Новости, 10.03.2025
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений
Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:08:00+03:00
2025-03-10T13:08:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Кремль: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений

Песков: Россия и США находятся в начальной стадии реставрации отношений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении", - сказал Песков журналистам.
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