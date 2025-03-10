https://ria.ru/20250310/rets-2004134829.html

Продукция под брендом "Сделано в России" будет продвигаться и за рубежом

Продукция под брендом "Сделано в России" будет продвигаться и за рубежом - РИА Новости, 10.03.2025

Продукция под брендом "Сделано в России" будет продвигаться и за рубежом

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Фонд Росконгресс будут продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России" на крупнейших... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:21:00+03:00

2025-03-10T16:21:00+03:00

2025-03-10T18:18:00+03:00

экономика

россия

фонд "росконгресс"

экспорт

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Фонд Росконгресс будут продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России" на крупнейших деловых форумах в России и за рубежом, организуемых Фондом, сообщает центр."Соответствующая программа продвижения на период до 2030 года утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 26 февраля 2025 г. № 450-р и будет реализовываться в рамках достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика", определенной указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в сообщении."Российская продукция сегодня вызывает огромный интерес у зарубежных партнеров. Успехи наших производителей ежегодно презентуются на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российской энергетической неделе и в рамках других конгрессно-выставочных мероприятий в России, а также мероприятий с участием России в других странах. В этой связи важное значение приобретает работа торговых представительств за рубежом, которые отслеживают ситуации на рынках потенциальных импортеров, готовят почву для входа наших экспортеров на зарубежные площадки. Благодаря постоянному увеличению объемов несырьевого экспорта и ориентации нашей экономики на наращивание предложения и формирование условий для роста спроса внутри, такие сектора, как агропромышленный комплекс, металлургия, IT-отрасль и другие, получают дополнительное экспортное преимущество. В том числе благодаря этому Россия сейчас выходит на лидирующие позиции и начинает укреплять положение на ряде развивающихся рынков, быстрее находя новых партнеров", – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.Среди целей программы – повышение международной конкурентоспособности российской продукции, рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта, продвижение российской продукции на целевых рынках. Координировать программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" будет Минпромторг России, а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на Российский экспортный центр. Программу "Сделано в России", куда входит одноименная система добровольной сертификации и поддержка национального бренда Made in Russia, Российский экспортный центр реализует совместно с Фондом Росконгресс."Продвижение под национальным брендом "Сделано в России" позволяет компаниям расширить каналы продаж за рубежом, найти новых клиентов и покупателей, закрепиться на новых внешних рынках. РЭЦ и партнеры программы проводят в России и за рубежом уникальные мероприятия, промоакции, привлекают лидеров общественного мнения и используют другие эффективные инструменты, которые помогают укреплять доверие зарубежных потребителей к российской продукции, а бизнесу – развивать экспорт. Такой поддержкой уже пользуются тысячи крупных, малых и средних предприятий со всей России", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Программа будет реализовываться в рамках международных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на целевых рынках, на которых планируется организация коллективной экспозиции под национальным брендом "Сделано в России", и комплекса мероприятий, направленных на инициирование заключения внешнеэкономических сделок и продвижение российской продукции за рубежом.Кроме того, с целью продвижения российской продукции национального бренда будут организованы международные деловые миссии и иные мероприятия, включая форумы, конгрессы, фестивали, ярмарки, культурные и спортивные мероприятия. Также будут проводиться рекламно-информационные кампании по повышению узнаваемости продукции бренда "Сделано в России".Продвижение продукции в рамках программы, утвержденной правительством РФ, будет осуществляться приоритетно в отношении продукции, обладающей качественными характеристиками, подтверждаемыми получением экспортно ориентированными компаниями знака соответствия системы добровольной сертификации "Сделано в России".

https://ria.ru/20250310/rets-2004133184.html

https://ria.ru/20250306/sertifikat-2003399531.html

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экономика, россия, фонд "росконгресс", экспорт, поддержка бизнеса