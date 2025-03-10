https://ria.ru/20250310/rets-2004133184.html

РЭЦ сообщил об изменении порядка взаимодействия в электронной форме с ОВК

РЭЦ сообщил об изменении порядка взаимодействия в электронной форме с ОВК - РИА Новости, 10.03.2025

РЭЦ сообщил об изменении порядка взаимодействия в электронной форме с ОВК

Изменения в работе сервиса "Предоставление подтверждающих документов/информации по запросу ОВК" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:16:00+03:00

2025-03-10T16:16:00+03:00

2025-03-10T16:16:00+03:00

экономика

россия

экспорт

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Изменения в работе сервиса "Предоставление подтверждающих документов/информации по запросу ОВК" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) вступят в силу с 17 марта 2025 года, сообщает центр."В соответствии с законодательством, запросы от органов валютного контроля (ФНС) будут считаться полученными с момента их регистрации на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Напоминаем, что органы валютного контроля обязаны запрашивать подтверждающие документы и информацию через "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), если пользователь зарегистрирован на платформе. В свою очередь, организации обязаны предоставлять ответы через тот канал связи, по которому был направлен запрос.Также благодаря обновлениям на сервисе пользователи платформы смогут отправлять подтверждающие документы частями и видеть все связанные запросы на одной карточке заявки.Данные изменения направлены на упрощение процесса предоставления необходимых документов и информации для организаций, зарегистрированных на платформе.Генеральным директорам и администраторам рекомендуется регулярно проверять свои личные кабинеты для своевременного реагирования на такие запросы, так как неисполнение требований может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Эти шаги призваны улучшить взаимодействие бизнеса с органами валютного контроля и повысить эффективность документооборота в рамках валютного регулирования.

https://ria.ru/20250307/rets-2003578507.html

https://ria.ru/20250306/sertifikat-2003399531.html

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экономика, россия, экспорт