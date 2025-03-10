https://ria.ru/20250310/reshenie-2004115060.html

Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID

Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID - РИА Новости, 10.03.2025

Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в сообщении в соцсети X поддержал решение госдепартамента по закрытию... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:18:00+03:00

2025-03-10T15:18:00+03:00

2025-03-10T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в сообщении в соцсети X поддержал решение госдепартамента по закрытию большинства программ Агентства по международному развитию (USAID), назвав его жестким, но необходимым.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США."Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - написал Маск, отвечая на заявление американского госсекретаря.Маск подчеркнул, что частично USAID должен был бы всегда находиться в ведении госдепа.DOGE, возглавляемый Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003705903.html

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агентство по международному развитию сша, сша, в мире, илон маск