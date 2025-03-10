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Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID - РИА Новости, 10.03.2025
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15:18 10.03.2025 (обновлено: 16:14 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/reshenie-2004115060.html
Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID
Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID - РИА Новости, 10.03.2025
Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в сообщении в соцсети X поддержал решение госдепартамента по закрытию... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:18:00+03:00
2025-03-10T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в сообщении в соцсети X поддержал решение госдепартамента по закрытию большинства программ Агентства по международному развитию (USAID), назвав его жестким, но необходимым.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США."Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - написал Маск, отвечая на заявление американского госсекретаря.Маск подчеркнул, что частично USAID должен был бы всегда находиться в ведении госдепа.DOGE, возглавляемый Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
https://ria.ru/20250307/ekspert-2003705903.html
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агентство по международному развитию сша, сша, в мире, илон маск
Агентство по международному развитию США, США, В мире, Илон Маск
Маск прокомментировал решение Госдепа о закрытии программ USAID

Маск назвал решение госдепа США по закрытию программ USAID необходимым

© AP PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в сообщении в соцсети X поддержал решение госдепартамента по закрытию большинства программ Агентства по международному развитию (USAID), назвав его жестким, но необходимым.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
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"Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - написал Маск, отвечая на заявление американского госсекретаря.
Маск подчеркнул, что частично USAID должен был бы всегда находиться в ведении госдепа.
DOGE, возглавляемый Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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Агентство по международному развитию СШАСШАВ миреИлон Маск
 
 
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