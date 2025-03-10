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В Ангарске ребенок едва не сорвался с шестого этажа - РИА Новости, 10.03.2025
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12:51 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/rebenok-2004068307.html
В Ангарске ребенок едва не сорвался с шестого этажа
В Ангарске ребенок едва не сорвался с шестого этажа - РИА Новости, 10.03.2025
В Ангарске ребенок едва не сорвался с шестого этажа
Ребенок перелез через перила балкона на шестом этаже в Ангарске и едва не сорвался, его спасли очевидцы, начата процессуальная проверка, сообщает в понедельник... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:51:00+03:00
2025-03-10T12:51:00+03:00
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. Ребенок перелез через перила балкона на шестом этаже в Ангарске и едва не сорвался, его спасли очевидцы, начата процессуальная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по Иркутской области. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как ребенок перелез через перила балкона многоквартирного дома и повис на высоте шестого этажа. Через некоторое время взрослый, схватив ребенка, затащил на балкон этажом ниже. "Выявлена видеозапись, на которой малолетний ребенок в городе Ангарске, оставшись без присмотра взрослых, перелез через перила балкона на шестом этаже и мог сорваться вниз. Ребенка удалось спасти очевидцам", - говорится в сообщении. СК по данному факту организована проверка по статье о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручение представить доклад о ходе проверки.
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происшествия, ангарск, россия, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Россия, Иркутская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ангарске ребенок едва не сорвался с шестого этажа

В Ангарске ребенок едва не сорвался с шестого этажа, его спасли очевидцы

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. Ребенок перелез через перила балкона на шестом этаже в Ангарске и едва не сорвался, его спасли очевидцы, начата процессуальная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по Иркутской области.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как ребенок перелез через перила балкона многоквартирного дома и повис на высоте шестого этажа. Через некоторое время взрослый, схватив ребенка, затащил на балкон этажом ниже.
"Выявлена видеозапись, на которой малолетний ребенок в городе Ангарске, оставшись без присмотра взрослых, перелез через перила балкона на шестом этаже и мог сорваться вниз. Ребенка удалось спасти очевидцам", - говорится в сообщении.
СК по данному факту организована проверка по статье о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручение представить доклад о ходе проверки.
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ПроисшествияАнгарскРоссияИркутская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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