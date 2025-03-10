Рейтинг@Mail.ru
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/razveddannye-2004187779.html
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на возобновление передачи... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:56:00+03:00
2025-03-10T20:56:00+03:00
в мире
сша
украина
великобритания
кир стармер
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на возобновление передачи разведданных США Украине, сообщили в понедельник на Даунинг-стрит. Разговор лидеров состоялся в преддверии переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. "Премьер-министр выразил надежду на положительный исход переговоров, который позволит возобновить помощь и предоставление разведданных со стороны США", - говорится в заявлении офиса премьера, опубликованном на сайте британского правительства. Стармер также сообщил Трампу, что Лондон проводил контакты с украинской стороной на минувших выходных, и заверил, что стороны привержены достижению мира. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html
https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html
сша
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, великобритания, кир стармер, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине

Премьер Британии Стармер надеется на возобновление передачи разведданных Украине

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на возобновление передачи разведданных США Украине, сообщили в понедельник на Даунинг-стрит.
Разговор лидеров состоялся в преддверии переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
Вчера, 16:24
«
"Премьер-министр выразил надежду на положительный исход переговоров, который позволит возобновить помощь и предоставление разведданных со стороны США", - говорится в заявлении офиса премьера, опубликованном на сайте британского правительства.
Стармер также сообщил Трампу, что Лондон проводил контакты с украинской стороной на минувших выходных, и заверил, что стороны привержены достижению мира.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Украинские военные возле фронтовой зоны - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ
Вчера, 11:42
 
В миреСШАУкраинаВеликобританияКир СтармерДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала