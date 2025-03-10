https://ria.ru/20250310/razveddannye-2004187779.html
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на возобновление передачи... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:56:00+03:00
2025-03-10T20:56:00+03:00
2025-03-10T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на возобновление передачи разведданных США Украине, сообщили в понедельник на Даунинг-стрит. Разговор лидеров состоялся в преддверии переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. "Премьер-министр выразил надежду на положительный исход переговоров, который позволит возобновить помощь и предоставление разведданных со стороны США", - говорится в заявлении офиса премьера, опубликованном на сайте британского правительства. Стармер также сообщил Трампу, что Лондон проводил контакты с украинской стороной на минувших выходных, и заверил, что стороны привержены достижению мира. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html
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в мире, сша, украина, великобритания, кир стармер, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Стармер и Трамп обсудили передачу разведданных Украине
Премьер Британии Стармер надеется на возобновление передачи разведданных Украине