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Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:23:00+03:00
2025-03-10T16:23:00+03:00
2025-03-10T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Десятого марта с 15.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями