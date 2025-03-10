https://ria.ru/20250310/pvo-2004135257.html

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:23:00+03:00

2025-03-10T16:23:00+03:00

2025-03-10T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Десятого марта с 15.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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