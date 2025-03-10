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Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
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16:23 10.03.2025 (обновлено: 16:32 10.03.2025) дополняется ...
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Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:23:00+03:00
2025-03-10T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Десятого марта с 15.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 15.20 до 15.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Десятого марта с 15.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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