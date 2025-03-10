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Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 10.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:09:00+03:00
2025-03-10T07:09:00+03:00
2025-03-10T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
самарская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три - над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, самарская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Самарская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников над пятью областями