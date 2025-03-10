https://ria.ru/20250310/pvo-2003996608.html

Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 10.03.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:09:00+03:00

2025-03-10T07:09:00+03:00

2025-03-10T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

самарская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три - над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

самарская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, самарская область, министерство обороны рф (минобороны рф)