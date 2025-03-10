https://ria.ru/20250310/putin-2004185361.html

Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей

Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей - РИА Новости, 10.03.2025

Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:40:00+03:00

2025-03-10T20:40:00+03:00

2025-03-10T20:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

многодетные семьи

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитание детей президент наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области. Медалью ордена "Родительская слава" были награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Кунгуровых из Челябинской области, семья Неволиных из Свердловской области.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749807.html

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общество, россия, владимир путин, многодетные семьи