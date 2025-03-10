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Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей - РИА Новости, 10.03.2025
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20:40 10.03.2025 (обновлено: 20:59 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004185361.html
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей - РИА Новости, 10.03.2025
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:40:00+03:00
2025-03-10T20:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
многодетные семьи
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитание детей президент наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области. Медалью ордена "Родительская слава" были награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Кунгуровых из Челябинской области, семья Неволиных из Свердловской области.
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общество, россия, владимир путин, многодетные семьи
Общество, Россия, Владимир Путин, Многодетные семьи
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей

Путин отметил госнаградами многодетные семьи из десяти регионов России

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ.
Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитание детей президент наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области.
Медалью ордена "Родительская слава" были награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Кунгуровых из Челябинской области, семья Неволиных из Свердловской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Российские власти продолжат поддерживать семьи, заявил Путин
8 марта, 00:17
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМногодетные семьи
 
 
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