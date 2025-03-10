https://ria.ru/20250310/putin-2004185361.html
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей - РИА Новости, 10.03.2025
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:40:00+03:00
2025-03-10T20:40:00+03:00
2025-03-10T20:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
многодетные семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из десяти регионов РФ. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитание детей президент наградил семью Елиных из Запорожской области, семью Ивкиных из Алтайского края и семью Макаровых из Тверской области. Медалью ордена "Родительская слава" были награждены семья Александровых из Республики Марий Эл, семья Бариновых, семья Думновых и семья Минеевых из Владимирской области, семья Гараевых из Татарстана, семья Громенко из Башкортостана, семья Докторовых, семья Заволокиных и семья семья Бурмистровых из Рязанской области, семья Кунгуровых из Челябинской области, семья Неволиных из Свердловской области.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749807.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, многодетные семьи
Общество, Россия, Владимир Путин, Многодетные семьи
Путин отметил госнаградами несколько многодетных семей
Путин отметил госнаградами многодетные семьи из десяти регионов России