Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "50 лет Победы", сопровождавший танкер "Балтика" по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо
Атомный ледокол "50 лет Победы", сопровождавший танкер "Балтика" по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом образовал комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его возглавил помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
"В связи с исполняющимся в 2025 году 500-летием начала освоения Россией Северного морского пути постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
В тексте документа отмечается, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути назначен помощник президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Патрушеву поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Разработка праздничных мероприятий будет вестись совместно с правительством РФ и корпорацией "Росатом".
Кроме того, российским регионам рекомендована принять участие в мероприятиях, посвященных 500-летию начала освоения Севморпути, говорится в тексте указа.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.