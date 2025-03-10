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Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути - РИА Новости, 10.03.2025
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20:05 10.03.2025 (обновлено: 20:21 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004181194.html
Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути
Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути - РИА Новости, 10.03.2025
Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути
Президент России Владимир Путин своим указом образовал комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:05:00+03:00
2025-03-10T20:21:00+03:00
россия
баренцево море
берингов пролив
николай патрушев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом образовал комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его возглавил помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "В связи с исполняющимся в 2025 году 500-летием начала освоения Россией Северного морского пути постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. В тексте документа отмечается, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути назначен помощник президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Патрушеву поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Разработка праздничных мероприятий будет вестись совместно с правительством РФ и корпорацией "Росатом". Кроме того, российским регионам рекомендована принять участие в мероприятиях, посвященных 500-летию начала освоения Севморпути, говорится в тексте указа. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.
https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html
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баренцево море
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россия, баренцево море, берингов пролив, николай патрушев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь
Россия, Баренцево море, Берингов пролив, Николай Патрушев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь

Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "50 лет Победы", сопровождавший танкер "Балтика" по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо
Атомный ледокол 50 лет Победы, сопровождавший танкер Балтика по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Атомный ледокол "50 лет Победы", сопровождавший танкер "Балтика" по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом образовал комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его возглавил помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
"В связи с исполняющимся в 2025 году 500-летием начала освоения Россией Северного морского пути постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
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В тексте документа отмечается, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути назначен помощник президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Патрушеву поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Разработка праздничных мероприятий будет вестись совместно с правительством РФ и корпорацией "Росатом".
Кроме того, российским регионам рекомендована принять участие в мероприятиях, посвященных 500-летию начала освоения Севморпути, говорится в тексте указа.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.
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РоссияБаренцево мореБерингов проливНиколай ПатрушевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Северный морской путь
 
 
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