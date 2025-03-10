https://ria.ru/20250310/putin-2004181194.html

Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути

Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути - РИА Новости, 10.03.2025

Путин образовал оргкомитет для празднования 500-летия освоения Севморпути

Президент России Владимир Путин своим указом образовал комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:05:00+03:00

2025-03-10T20:05:00+03:00

2025-03-10T20:21:00+03:00

россия

баренцево море

берингов пролив

николай патрушев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северный морской путь

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом образовал комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его возглавил помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "В связи с исполняющимся в 2025 году 500-летием начала освоения Россией Северного морского пути постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. В тексте документа отмечается, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути назначен помощник президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Патрушеву поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Разработка праздничных мероприятий будет вестись совместно с правительством РФ и корпорацией "Росатом". Кроме того, российским регионам рекомендована принять участие в мероприятиях, посвященных 500-летию начала освоения Севморпути, говорится в тексте указа. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.

https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000285113.html

россия

баренцево море

берингов пролив

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россия, баренцево море, берингов пролив, николай патрушев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь