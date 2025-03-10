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Путин учредил президиум Морской коллегии - РИА Новости, 10.03.2025
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20:03 10.03.2025 (обновлено: 20:04 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/putin-2004180667.html
Путин учредил президиум Морской коллегии
Путин учредил президиум Морской коллегии - РИА Новости, 10.03.2025
Путин учредил президиум Морской коллегии
Президент России Владимир Путин своим указом учредил президиум Морской коллегии РФ для решения оперативных вопросов. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:03:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом учредил президиум Морской коллегии РФ для решения оперативных вопросов. Указ вносит соответствующие изменения в положение о Морской коллегии. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "Для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением реализации задач и функций Морской коллегии, председателем Морской коллегии из числа лиц, входящих в ее состав, формируется президиум Морской коллегии. Председателем президиума Морской коллегии является председатель Морской коллегии", - указано в документе.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин учредил президиум Морской коллегии

Путин учредил президиум Морской коллегии для решения оперативных вопросов

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом учредил президиум Морской коллегии РФ для решения оперативных вопросов.
Указ вносит соответствующие изменения в положение о Морской коллегии. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением реализации задач и функций Морской коллегии, председателем Морской коллегии из числа лиц, входящих в ее состав, формируется президиум Морской коллегии. Председателем президиума Морской коллегии является председатель Морской коллегии", - указано в документе.
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