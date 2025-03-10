https://ria.ru/20250310/putin-2004180667.html

Путин учредил президиум Морской коллегии

Путин учредил президиум Морской коллегии - РИА Новости, 10.03.2025

Путин учредил президиум Морской коллегии

Президент России Владимир Путин своим указом учредил президиум Морской коллегии РФ для решения оперативных вопросов. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:03:00+03:00

2025-03-10T20:03:00+03:00

2025-03-10T20:04:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом учредил президиум Морской коллегии РФ для решения оперативных вопросов. Указ вносит соответствующие изменения в положение о Морской коллегии. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "Для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением реализации задач и функций Морской коллегии, председателем Морской коллегии из числа лиц, входящих в ее состав, формируется президиум Морской коллегии. Председателем президиума Морской коллегии является председатель Морской коллегии", - указано в документе.

https://ria.ru/20240918/patrushev-1973332121.html

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2025

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россия, владимир путин