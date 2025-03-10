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Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области
Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области - РИА Новости, 10.03.2025
Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:56:00+03:00
2025-03-10T19:56:00+03:00
2025-03-10T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием образования Калининградской области постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 80-летия образования Калининградской области. 2. правительству РФ в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Калининградской области и утвердить его состав", - говорится в документе. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования. Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта.
https://ria.ru/20250310/puteshestviya-2003452584.html
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общество, калининградская область, россия, владимир путин
Общество, Калининградская область, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области
Путин подписал указ о праздновании 80-летия образования Калининградской области